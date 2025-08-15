Pățania unui turist român în Grecia a devenit virală pe rețelele de socializare. Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanța de vară, iar poveștile din concediile petrecute pe litoralul elen fac deliciul rețelelor de socializare.

Pe grupul de Facebook , un turist român care a fost în Grecia a povestit cum și-a dat singur bătăi de cap după ce și-a încuiat din greșeală cheia mașinii în portbagaj.

”Help! Mă întorc cu familia din Lefkada și am făcut una d-aia de filme proaste la cazarea unde m-am oprit pentru o noapte.

Long story short, mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo…și cum mașina era locked…când l-am închis, mi-am stricat vacanța.

Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă…

Sunt în Kerkini la vreo 40 de km de Kulata…cu o nevastă care mă injură de 4 ore, fără să respire…Dau bere!”, a fost mesajul amuzant, care a stârnit o sumedenie de comentarii.

Cum a rezolvat problema turistul român

Turistul a revenit ulterior cu un update, anunțând că problema a fost rezolvată cu ajutorul unui alt turist român aflat în apropiere:

”Am rezolvat mulțumită unor conaționali inimoși. Mulțumim tuturor pentru sfaturi, disponibilitatea de a ajuta și, bineînțeles, pentru comentariile pline de umor. Ne-au ajutat și acelea”, a precizat turistul.

Comentariile internauților nu s-au lăsat așteptate:

”Propun după ce rezolvi cu cheia, la plecare să o uiți pe nevastă la hotel, o iei anul viitor”,

”Spărgeam 2 geamuri decât să stau 4 ore să mă urle”,

”Sincer? Divorțează! Repede! Cât mai poți! Până ajunge cheia de rezervă!”, au fost doar câteva dintre comentariile amuzante.