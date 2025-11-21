B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham

Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham

Adrian Teampău
21 nov. 2025, 21:51
Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham
Palatul Buckingham Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Turiști păcăliți de Inteligența Artificială
  2. Imaginea falsă circulă din septembrie

Inteligența Artificială a înșelat mai mulți turiști, prin intermediul unei reclame false, trimițându-i la palatul Buckingham. Surpriza neplăcută pe care au avut-o vizitatorii în fața reședinței regale.

Turiști păcăliți de Inteligența Artificială

O turistă poloneză a ajuns vineri la palatul Buckingham, unde se aștepta să vadă o piaţă tradiţională de Crăciun. Acest lucru i-a fost transmis atât ei, cât și altor persoane, de o reclamă falsă ilustrată cu o imagine generată de Inteligenţa Artificială, informează AFP. Femeia și-a dat seama că a fost păcălită, la fel ca și ceilalți vizitatori care au ajuns în fața reședinței regale.

„Am venit aici pentru că am crezut că e adevărat”, a spus femeia, în vârstă de 25 de ani.

Mai multe mesaje publicate pe internet, în mai multe limbi, între care thailandeză, portugheză, arabă sau armeană promiteau o experiență inedită. Un Crăciun regal, promitea reclama generată de Inteligența Artificială. Astfel, turista s-a crezut norocoasă, sperând că va putea vedea primul târg de Crăciun organizat în faţa reşedinţei regale londoneze.

Când a descoperit realitatea, a spus, s-a simțit foarte tristă. Și-a dat seama că a fost victima unei păcăleli. În realitate, fotografia care ilustra acest eveniment fals era o imagine cu un alt târg de Crăciun. În imagine apăreau mici cabane din lemn şi luminiţe festive, generate de IA.

Imaginea falsă circulă din septembrie

Imaginea generată de Inteligenţa Artificială a început să circule pe rețelele de socializare încă din luna septembrie. S-a întâmplat după ce Royal Collection Trust (RCT), care organizează vizitele la palatul Buckingham, a evocat deschiderea unui mic magazin de Crăciun la palat.

RCT a publicat un mesaj publicitar pe site-ul său precizând că acest magazin nu este „un târg de Crăciun”. Organizația a precizat că Palatul Buckingam nu va organiza un târg de Crăciun.

Vineri, în apropierea palatului, au fost lipite mai multe afişe care indicau locația unde se află acest magazin de Crăciun. În acest spațiu se vând suveniruri cum ar fi ciocolată şi cutii de ceai cu efigia familiei regale, pentru turiștii aflați în vizită.

