Prințul William și soția sa, Kate Middleton, au câștigat un nou proces pentru încălcarea vieții private. Cuplul regal a acționat în instanță revista franceză Paris Match, după ce aceasta a publicat fotografii realizate în timpul unei vacanțe private alături de copiii lor. Decizia vine la peste un deceniu după un caz similar cu revista Closer, în care ducesa fusese surprinsă topless.

De ce i-au dat în judecată pe jurnaliștii de la Paris Match

Acțiunea împotriva publicației franceze, deținută de grupul de lux LVMH, a fost depusă în aprilie. Câteva zile mai devreme, revista publicase imagini cu familia regală în Alpi, surprinse fără acordul lor. În notificarea oficială publicată joi, Paris Match a recunoscut că a încălcat dreptul la viață privată și imaginea familiei princiare, scrie .

„Prinţul şi Prinţesa de Wales sunt hotărâţi să îşi protejeze timpul petrecut în familie şi să se asigure că copiii lor pot creşte fără a fi supuşi unei supravegheri şi interferenţe nejustificate”, a transmis Palatul Kensington printr-un purtător de cuvânt.

Cum își protejează cuplul regal viața personală

William, fiul cel mare al regelui și moștenitorul tronului britanic, a fost mereu un apărător ferm al vieții private. El și Kate încearcă să ofere copiilor lor, prințul George (12 ani), prințesa Charlotte (10 ani) și prințul Louis (7 ani), o copilărie cât mai normală.

Este pentru a doua oară când cei doi câștigă un proces în Franța. În 2012, revista Closer fusese condamnată pentru publicarea unor imagini intime cu Kate, surprinsă topless pe o proprietate privată, relatează stiripesurse.ro.

Ce legătură are trecutul prințului William cu atitudinea sa față de presă

Atitudinea rezervată a prințului William față de mass-media își are rădăcinile în trecut. Moartea mamei sale, prințesa Diana, într-un accident de mașină la Paris, în 1997, l-a marcat profund. Vehiculul în care se afla Diana era urmărit atunci de paparazzi. De atunci, a devenit un susținător consecvent al limitării intruziunilor presei în viața familiei regale.

El și soția sa au fost, de asemenea, victime ale interceptării convorbirilor telefonice. Într-un alt dosar, prințul a ajuns la o înțelegere cu News Group Newspapers, compania lui Rupert Murdoch.

Ce a decis instanța franceză

Instanța a admis plângerea familiei regale, iar Paris Match a fost obligată să publice notificarea judiciară în ediția sa. În document, revista recunoaște „că a încălcat respectul cuvenit vieţii private a familiei şi drepturile acesteia asupra propriei imagini”.

Avocații cuplului regal au declarat că William și Kate au preferat publicarea acestei notificări în locul unei despăgubiri financiare, considerând-o o reparație morală mai potrivită.