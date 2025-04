Turiști lăsați în porturi, după ce au întârziat la îmbarcare pe nava de croazieră. Reacțiile acestora (VIDEO)

Tot mai multe persoane au dat de gustul vacanțelor pe Chiar dacă promit o serie de avantaje, vacanța vine la pachet și cu câteva responsanbilități, iar cea mai importantă este punctualitate pe bordul navei. În caz contrat, turiștii sunt lăsați în port. Asta au pățit mai mulți oameni care au ajuns cu întârziere la îmbarcarea pe vas.

Un turist a căzut în genunchi și lovea îndepărta încet de el. Ul altul s-a prăbușit teatral pe jos și lovea cu mâinile și picioarele podeaua, conform

În august 2023, un cuplu a rămas în portul din Bari, Italia, și îl implorau pe căpitanul vasului să îi aștepte, dar nu au fost ascultați. Ceilalți pasageri se uitau la ei, râdeau și filmau scenele, pentru unii amuzante, pentru alții frustante.

Un alt turist, a alergat pe lungimea unui dig, în timp ce nava de croazieră a plecat fără el. A făcut slalom printre oameni, dar deagaba, pentru că vasul se îndepărta de țărm.

În 2016, un cuplu a privit cu ochii în lacrimi cum nava de croazieră pleca fără ei, în Bahamas, dar copii lor se aflau la bord. În acest caz, echipajul a încălcat protocolul și a așteptat 30 de minute, dar ei tot nu au ajuns.

