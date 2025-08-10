Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel

Un bărbat a fost reţinut de poliţişti pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel, cu paraşuta. În arest au ajuns şi alţi doi prieteni de-ai bărbatului.
Trei bărbați au fost observați de agenții de securitate ai Turnului Eiffel în timp ce escaladau monumentul.
Astfel, autoritățile au fost alertate. Poliția și pompierii din cadrul au fost chemați pentru a le transmite celor trei bărbați să coboare imediat de pe monument.
O oră mai târziu, doi dintre ei au cooperat în cele din urmă și au fost escortați de polițiști. Ultimul a preferat să-și deschidă parașuta pentru a coborî la poalele clădirii, pe Champ-de-Mars.
La sosirea pe sol, a fost întâmpinat de forțele de ordine. Bărbatul a fost arestat. Polițiștii l-au plasat în arest preventiv, la fel ca și ceilalți doi complici, a declarat parchetul din Paris pentru Le Figaro, citat de Adevărul.
Bărbații vor fi prezentați duminică la parchet. Potrivit prefecturii poliției din Paris, un reprezentant al companiei care exploatează Turnul Eiffel a depus plângere.
Nu este primul incident de acest fel. La data de 10 iulie, doi bărbați au fost reținuți după ce au sărit cu parașuta. Nu se știe identitatea acestora.