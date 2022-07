Ucraina acuză armata rusă că incendiază câmpurile de cereale din regiunea Zaporojie

Un oficial din Ucraina a acuzat vineri armata Rusiei că a incendiat câmpurile de cereale din regiunea ocupată Zaporojie, din sud-estul țării, conform .

„Amintiți-vă această imagine de fiecare dată când rușii spun că le pasă de securitatea alimentară globală. Milioane de oameni din întreaga lume se vor confrunta cu foametea – pentru că Rusia a lansat împotriva Ucrainei”, a scris Nikolenko în postare.

Russia’s troops set fire to grain fields in Ukraine’s fertile Zaporizhzhia region. Remember this picture every time Russians say they care about global food security. Millions of people across the world will face hunger – because Russia launched a brutal war against Ukraine.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_)