B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic

Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic

George Lupu
04 sept. 2025, 15:52
Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic
High voltage post or High voltage tower

La mai bine de un an după ce Rusia a distrus peste 60% din capacitatea energetică a Ucrainei, țara începe să se repoziționeze ca potențial furnizor-cheie de electricitate pentru Europa Centrală.

Cuprins

  • Cum a  devenit Ucraina furnizor cheie de energie în Europa
  • Continuă atacurile devastatoare

Cum a devenit Ucraina furnizor cheie de energie în Europa

Datele pentru august 2025 arată un record: 450.000 MWh exportați către rețeaua europeană ENTSO-E, conectată la Ucraina din martie 2022. O schimbare notabilă, dacă ne gândim că în urmă cu doar câteva luni sistemul energetic național era aproape de colaps, sub tirul rachetelor rusești.

În vestul țării, departe de front, dar aproape de granițele cu România, Slovacia și Ungaria, oficialii locali colaborează cu voluntari canadieni din organizația Technology United for Ukraine. Aceștia propun proiecte de miliarde de dolari: turbine pe gaz, surse regenerabile și tehnologii de producere a hidrogenului.

Regiunea găzduiește deja singura fabrică ucraineană de turbine eoliene multi-megawatt, capabilă să producă anual până la 20 de unități de 4,8–5,5 MW. În plus, un proiect ambițios de tip hydrogen valley ar urma să instaleze 1,5 GW capacitate până în 2035, prima etapă vizând un electrolizor de 100 MW alimentat de parcuri solare și eoliene.

După atacurile masive din 2023–2024, operatorul Ukrenergo a pariat pe descentralizarea producției. Centralele mici și dispersate au oferit nu doar reziliență, ci și premise pentru export. „Avem nevoie de soluții rapide și scalabile, nu de cicluri birocratice de cinci ani”, afirmă un oficial local, convins că vestul Ucrainei trebuie să devină motorul energetic al reconstrucției, potrivit Euromaidan Press.

Poziționată aproape de rețeaua europeană, dar ferită de bombardamente, Transcarpatia oferă un mediu sigur și costuri reduse pentru investiții. Pentru UE, interesul este evident: diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței de gazul rusesc.

Succesul unor proiecte precum hydrogen valley ar transforma Ucraina din exemplu de reziliență într-un actor strategic pe piața energetică europeană.

Continuă atacurile devastatoare

Sute de atacuri rusești au fost raportate în Zaporojie și alte regiuni din Ucraina. Acțiunile militare au produs pagube materiale și au dus la rănirea mai multor persoane.

 Autorităţile ucrainene au raportat 448 de atacuri rusești împotriva a 17 aşezări din regiunea Zaporojie, dar și a altor regiuni din țară. În urma acțiunilor militare din Zaporojie, autoritățiile au fost înștiințate cu privire la 37 de distrugeri de apartamente, case, clădiri agricole şi infrastructură, a transmis şefului administraţiei militare din Zaporojie, Ivan Fedorov, într-o postare pe Telegram.

Vineri, în regiunea Herson, 16 civili au fost răniţi ca urmare a agresiunilor rusești, a transmis administraţia militară din regiune. Ruşii au atacat infrastructuri critice și cartiere rezidenţiale din regiune, iar în urma acțiunilor lor au fost avariate 11 case, o conductă de petrol, un garaj şi mai multe maşini, relatează Știrile ProTV.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
Externe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Externe
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
Externe
Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români
Externe
Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români
Consiliul Fiscal: România a cheltuit până acum 1,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina aflată în război – sub 0,5% din PIB-ul din 2024
Externe
Consiliul Fiscal: România a cheltuit până acum 1,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina aflată în război – sub 0,5% din PIB-ul din 2024
Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
Externe
Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
Externe
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Externe
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
Externe
Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
Externe
Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
Ultima oră
17:04 - Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”
16:56 - Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”
16:48 - OFICIAL | Ianis Hagi a fost prezentat în Turcia
16:44 - Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
16:36 - Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
16:27 - UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
16:24 - O româncă a revenit acasă după 23 de ani de muncă în străinătate. De ce a rezistat doar 10 luni, apoi iar a plecat în afară: „Mi s-a părut absurd”
16:21 - Ispita Liviu Trif, mărturisiri despre experiența din Thailanda. Ce a spus despre concurenta Ionela Coșa, dar și despre viața amoroasă
15:58 - Doi adolescenți din Gorj, acuzați că au sechestrat și bătut alți doi băieți. Ce le-au spus agresorii autorităților
15:31 - Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă