La mai bine de un an după ce Rusia a distrus peste 60% din capacitatea energetică a Ucrainei, țara începe să se repoziționeze ca potențial furnizor-cheie de electricitate pentru Europa Centrală.

Cum a devenit Ucraina furnizor cheie de energie în Europa

Datele pentru august 2025 arată un record: 450.000 MWh exportați către rețeaua europeană ENTSO-E, conectată la Ucraina din martie 2022. O schimbare notabilă, dacă ne gândim că în urmă cu doar câteva luni sistemul energetic național era aproape de colaps, sub tirul rachetelor rusești.

În vestul țării, departe de front, dar aproape de granițele cu România, Slovacia și Ungaria, oficialii locali colaborează cu voluntari canadieni din organizația Technology United for Ukraine. Aceștia propun proiecte de miliarde de dolari: turbine pe gaz, surse regenerabile și tehnologii de producere a hidrogenului.

Regiunea găzduiește deja singura fabrică ucraineană de turbine eoliene multi-megawatt, capabilă să producă anual până la 20 de unități de 4,8–5,5 MW. În plus, un proiect ambițios de tip hydrogen valley ar urma să instaleze 1,5 GW capacitate până în 2035, prima etapă vizând un electrolizor de 100 MW alimentat de parcuri solare și eoliene.

După atacurile masive din 2023–2024, operatorul Ukrenergo a pariat pe descentralizarea producției. Centralele mici și dispersate au oferit nu doar reziliență, ci și premise pentru export. „Avem nevoie de soluții rapide și scalabile, nu de cicluri birocratice de cinci ani”, afirmă un oficial local, convins că vestul Ucrainei trebuie să devină motorul energetic al reconstrucției, potrivit .

Poziționată aproape de rețeaua europeană, dar ferită de bombardamente, Transcarpatia oferă un mediu sigur și costuri reduse pentru investiții. Pentru UE, interesul este evident: diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței de gazul rusesc.

Succesul unor proiecte precum hydrogen valley ar transforma Ucraina din exemplu de reziliență într-un actor strategic pe piața energetică europeană.

Continuă atacurile devastatoare

Sute de atacuri rusești au fost raportate în Zaporojie și alte regiuni din Ucraina. Acțiunile militare au produs pagube materiale și au dus la rănirea mai multor persoane.

Autorităţile ucrainene au raportat 448 de atacuri rusești împotriva a 17 aşezări din regiunea Zaporojie, dar și a altor regiuni din țară. În urma acțiunilor militare din Zaporojie, autoritățiile au fost înștiințate cu privire la 37 de distrugeri de apartamente, case, clădiri agricole şi infrastructură, a transmis şefului administraţiei militare din , Ivan Fedorov, într-o postare pe .

Vineri, în regiunea Herson, 16 civili au fost răniţi ca urmare a agresiunilor rusești, a transmis administraţia militară din regiune. Ruşii au atacat infrastructuri critice și cartiere rezidenţiale din regiune, iar în urma acțiunilor lor au fost avariate 11 case, o conductă de petrol, un garaj şi mai multe maşini, relatează .