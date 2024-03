Ucraina, prima țară care salută candidatura lui Iohannis: „România crede că NATO trebuie să fie pregătită să intre în luptă nu într-o lună, ci în câteva minute, la orice act de agresiune”

Ucraina este singura țară care a dat până acum un mesaj de susținere a candidaturii lui Iohannis la șefia NATO, prin vocea ambasadorului său în Republica Croația, Bosnia și Herțegovina, Alexander Levchenko.

Mesaj de susținere pentru Iohannis din partea Ucrainei

Acesta a spus că România, ca vecină a Moldovei și Ucrainei, este conștientă de pericolul amenințării din partea Federației Ruse și că agresiunea sa are ca scop distrugerea practic a statalității acestor două țări.

„România, mai mult decât oricine altcineva, înțelege pericolul pe care îl reprezintă agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Ea agresează în Moldova de foarte mult timp și a activat efectiv forțe distructive în Transnistria și Găgăuzia. Rusia vrea să distrugă Ucraina și să destabilizeze complet Moldova. Iar România, ca vecină cu Moldova și Ucraina, înțelege bine toată această politică periculoasă, care vizează distrugerea statalității acestor două țări”, a menționat Levcenko, potrivit .

El a amintit că pentru un anumit timp România însăși a fost sub o influență serioasă din partea Kremlinului, care a încercat să le dicteze reguli.

Prin urmare, acum, crede diplomatul, România are o înțelegere deplină că Alianța trebuie să fie pregătită să lupte. În special, acest lucru este evidențiat de declarația lui Iohannis că Alianța are nevoie în prezent de o privire „proaspătă” asupra misiunii sale.

„Au o idee bună despre amenințarea rusă. România este încrezătoare că NATO trebuie să aibă unități de luptă și să fie pregătită să intre în luptă nu într-o lună, așa cum plănuiseră anterior. Va fi deja foarte târziu. Trebuie să reacționăm literalmente în câteva minute, nici măcar ore, la orice act de agresiune. NATO are aceste capacități, are echipament, personal, dar nu are experiență de luptă. Doar trupele americane au experiență de luptă. Aici s-a făcut pariul. Dar, având în vedere ultimele declarații ale lui Trump, Iohannis își propune să facă un amendament cu privire la faptul că pregătirea de luptă a Alianței ar trebui să fie la un cu totul alt nivel”, a menționat Levcenko.

Este evident că țările NATO ar trebui să aloce mult mai multe fonduri pentru armament și sprijin pentru armatele lor naționale, a adăugat diplomatul.

„Produsul intern brut al blocului este de 40 de ori mai mare decât al Rusiei. Prin urmare, acest lucru este absolut ușor de făcut. Datorită acestei superiorități de 40 de ori, este posibil să se creeze o armată mai puternică, dacă nu de 40 de ori, dar de câteva ori mai puternică decât cea rusă. Care nici măcar nu va încerca ocazia de a testa puterea trupelor NATO. Iohannis se gândește la asta și propune un astfel de concept partenerilor săi de alianță”, a conchis diplomatul.

Levcenko a mai explicat că selecția secretarului general al NATO este o procedură internă a Alianței Nord-Atlantice. Problema reprezentării regionale joacă, de asemenea, un rol în acest proces.

„Secretarul general ar trebui să fie selectat din diferite țări, una câte una. De asemenea, unele aspecte depind de cât de autoritară este țara, cât de autoritar este candidatul însuși atunci când se află în această funcție și cât de mult este susținut”, a spus Levcenko.

O altă întrebare importantă este modul în care membrii NATO majori se simt cu privire la un anumit candidat. Pentru că fără sprijinul lor toate acestea sunt imposibile.

„Convențional, dacă Statele Unite sunt împotriva cuiva, nu există nicio șansă. Dar și Germania, Marea Britanie și Franța au o voce de blocare. Aceștia sunt jucătorii mari pe care trebuie să-i ascultați. Dacă sunt categoric împotriva unui candidat, este puțin probabil ca cineva să insiste în acest sens. Pe lângă motive obiective, există și factori subiectivi”, a explicat diplomatul.

El a subliniat că selecția secretarului general al NATO este un proces democratic, care este în general de neînțeles pentru Rusia.

„Pentru Rusia, acestea sunt în general lucruri de neconceput. Iar europenii dintr-o societate democratică vor decide cine va deveni următorul secretar general. Și trebuie spus că rolul lui este important, dar nu absolut. Adică, asta nu înseamnă că el este la conducerea întregii Alianțe. Există multe instituții acolo care sunt delegate armatelor naționale și statelor individuale, care joacă, de asemenea, un rol foarte important”, a adăugat diplomatul.