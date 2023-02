Ucraina reclamă un nou act de terorism nuclear. Două rachete rusești au zburat razant pe lângă o centrală nucleară

Două rachete rusești au trecut razant pe lângă o centrală nucleară din Ucraina, sâmbătă, anunță autoritățile de la Kiev.

Informația a fost confirmată de compania de stat ucraineană Energoatom. Potrivit , la orele locale 8:25 şi 8:27, cele două proiectile au fost înregistrate zburând pe lângă centrala nucleară din regiunea Mikolaiv, aflată la circa 130 de kilometri nord de coasta ucraineană a Mării Negre.

„Ameninţarea de a lovi reactorul, cu posibile consecinţe, un dezastru nuclear, a fost din nou ridicată. Acesta este un alt act de terorism nuclear al Federaţiei Ruse, care ameninţă securitatea întregii lumi!”, a afirmat Energoatom.

Ukraine says two Russian cruise missiles „flew dangerously close to” the South Ukrainian Nuclear Power Plant this morning. „This is another act of Russian nuclear terrorism which puts the security of the whole world in danger.”

— Mark MacKinnon (@markmackinnon)