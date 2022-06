Ucrainenii cer dreptate: Patriarhul rus Kirill, vizat de sancțiuni

Ucraineni nu îi iartă pe cei care le-au distrus țara. Autoritățile vor cere comunităţii internaţionale să impună sancţiuni asupra a cel puțin 12.000 de cetăţeni ruşi care promovează sau sunt implicați în acțiunile militare împotriva poporului. Pe lista celor care trebuie sancționați se află și patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kirill, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Oleh Nikolenko, potrivit

⚡️ Ukraine to request personal sanctions on 12,000 Russians.

Ukraine will ask the international community to impose sanctions on all individuals that promote or are complicit in Russia’s war, Foreign Ministry spokesman Oleh Nikolenko reportedly told Hromadske media outlet.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent)