UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 16:27
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Foto: Hepta - DPA Images / Dati Bendo

Bruxelles-ul transmite și un mesaj către mediul de afaceri precum că investițiile în Moldova sunt o investiție în viitorul european al regiunii, informează UE, într-un comunicat de presă.

Cuprins:

  • Fonduri noi pentru Moldova
  • Declarațiile din partea UE
  • Ce apel au făcut aceștia către investitori

Fonduri noi pentru Moldova

Comisia Europeană a confirmat acordarea a 18,9 milioane de euro Republicii Moldova, sumă care se adaugă celor 270 de milioane de euro deja alocate în acest an. Pachetul face parte din Mecanismul pentru reformă și creștere economică, un program financiar care poate ajunge până la 1,9 miliarde de euro între 2025-2027.

Potrivit comunicatului, decizia a venit după ce Moldova a îndeplinit patru indicatori de reformă, printre care dezvoltarea piețelor deschise și competitive de energie electrică și gaze naturale, dar și măsuri de consolidare a securității energetice.

Declarațiile din partea UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de susținere pentru R. Moldova:

„Republica Moldova continuă să îndeplinească agenda de reforme și să demonstreze angajamentul față de parcursul său european. Mă bucur să constat progrese constante în reformele din domenii esențiale, precum securitatea energetică în sectorul energiei electrice. Investiția în creșterea economică a Republicii Moldova este o investiție în integrarea europeană. Pentru că o Moldovă puternică înseamnă o Europă mai puternică. Uniunea Europeană rămâne ferm angajată să sprijine Republica Moldova la fiecare etapă a drumului său către aderarea la UE.”, a declarat Ursula, potrivit Comunicatului UE.

De asemenea, comisara pentru Extindere, Marta Kos, a vorbit despre importanța angajamentului țării pentru integrare europeană:

„Prima tranșă din Mecanismul de reformă și creștere pentru Moldova transmite un semnal puternic privind angajamentul Moldovei de a implementa reformele necesare pentru creștere economică și integrare europeană. Totodată, îndemnăm investitorii să investească în Moldova – o țară care dă dovadă de determinare și depune eforturi susținute pe calea aderării la UE.”, a declarat aceasta, potrivit sursei citate.

Ce apel au făcut aceștia către investitori

Pe lângă sprijinul financiar, Comisia Europeană a lansat o cerere de exprimare a interesului, încurajând firmele din UE, SEE și din Republica Moldova să analizeze oportunitățile de investiții.

Scopul acestei inițiative este de a dezvolta un portofoliu de investiții private majore, cu sprijinul instituțiilor europene precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Moldova, ca stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, își consolidează accesul la Piața Unică și oferă oportunități noi pentru companiile care vor să investească într-un stat aflat în plin proces de modernizare.

