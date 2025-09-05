Comisia Europeană a sancționat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru practici anticoncurențiale în domeniul publicității digitale.

Decizia a stârnit furia președintelui american Donald Trump, care amenință cu tarife suplimentare împotriva Uniunii Europene.

Cuprins:

Motivul amenzii și răspunsul Google

Reacția lui Donald Trump

Pașii ceruți de Comisia Europeană

Motivul amenzii și răspunsul Google

Conform care citează AFP, UE a descoperit că Google a abuzat de poziția sa dominantă în domeniul publicității online, favorizând propriile servicii și afectând editorii, agenții de publicitate și consumatorii.

„Google a abuzat de poziția sa dominantă în adtech, dăunând editorilor, agenților de publicitate și consumatorilor. Această comportare este ilegală conform regulilor antitrust ale UE” , a declarat Teresa Ribera, șefa concurenței din UE.

Google a anunțat că va contesta această decizie, considerând-o nedreaptă și pentru mii de companii .

„Impunerea unei amenzi nejustificate și cererea de modificări vor afecta mii de afaceri europene, îngreunându-le capacitatea de a face profit”, a afirmat Lee-Anne Mulholland, șefa departamentului global de reglementare al Google, conform sursei

Reacția lui Donald Trump

Președintele american a criticat sever măsura:

„Foarte nedrept, iar contribuabilul american nu va accepta asta!”, a declarat Trump pe rețeaua sa Truth Social.

El a mai spus: „Așa cum am menționat anterior, administrația mea NU va permite ca aceste acțiuni discriminatorii să rămână în vigoare.”

Trump a avertizat că, dacă amenda va fi confirmată, va începe proceduri pentru a impune tarife asupra Europei, într-un context în care UE așteaptă ca SUA să reducă tarifele la automobile conform unui acord comercial din luna iulie.

Pașii ceruți de Comisia Europeană

Bruxelles a solicitat Google să înceteze practicile de auto-preferințiere și să elimine conflictele de interese care există.

„Google are 60 de zile pentru a informa Comisia despre cum intenționează să facă acest lucru. Dacă nu reușește să propună un plan viabil, Comisia nu va ezita să impună un remediu adecvat” , a declarat Teresa Ribera, conform AFP.

Șefa concurenței a menționat că singura soluție eficientă ar putea fi un remediu structural, cum ar fi vânzarea unei părți din afacerea de publicitate digitală a Google.