Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Ce cere Justiția din Sofia

Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Ce cere Justiția din Sofia

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 07:38
Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Ce cere Justiția din Sofia
Gaza City, 27 octombrie 2023. Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Justiţia bulgară a deschis o anchetă privind moartea unui angajat bulgar al ONU ucis într-un atac israelian în Gaza. Justiția vrea identificarea vinovatului.

Ce s-a întâmplat

Cetăţeanul bulgar, Marin Marinov, a fost ucis pe 19 martie, când două clădiri ale ONU din Deir al-Balah (centrul Fâşiei Gaza) au fost atinse de lovituri ale tancurilor israeliene.

Avocatul familiei, Mincho Spasov, a afirmat că ancheta parchetului bulgar se referă la „uciderea unei persoane aflate sub protecţie internaţională”.

Scuze oficiale

Armata israeliană a indicat că cetăţeanul bulgar a fost ucis de tiruri ale tancurilor israeliene, după ce iniţial a negat orice responsabilitate pentru explozie, conform Știrile ProTv.

Israelul a prezentat ulterior scuze oficiale pentru moartea angajatului ONU în Gaza.

Ministrul bulgar de externe, Gheorghi Gheorghiev, a subliniat că astfel de tragedii nu trebuie să se mai întâmple.

Ulterior, el a afirmat că Bulgaria va „insista asupra unei despăgubiri echitabile pentru rudele dlui Marinov”.

Anchetă în curs de desfășurare

Avocatul care o reprezintă pe fiica lui Marinov a confirmat că o anchetă penală este în curs de desfăşurare şi că Bulgaria se pregăteşte să trimită cereri de asistenţă juridică Israelului şi Franţei. Un cetăţean francez a fost rănit în acelaşi atac.

„Obiectivul imediat este identificarea comandantului tancului care a tras proiectilul fatal”, a mai spus Spasov.

El a subliniat că un raport criminalistic al ONU a indicat că Marinov a fost ucis de un obuz ghidat de precizie, nu de tiruri aleatorii.

