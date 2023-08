Un avion de luptă tip MiG-23 s-a prăbușit peste mașinile dintr-o parcare / Ce s-a întâmplat cu piloții (VIDEO)

Un avion de luptă tip MiG-23 s-a prăbușit duminică, 13 august, lângă Detroit, Michigan, în timpul unui spectacol aviatic.

At an air show in the US state of , a Soviet-made MiG-23 fighter crashed. The pilot and the second crew member ejected.

Piloții nu au mai reușit să controleze aeronava după o serie de manevre complicate, catapultând înainte ca avionul să se prăbușească. Aparatul de zbor s-a prăbușit peste câteva mașini dintr-o parcare a unui complex de apartamente, conform .

În autoturismele parcate nu era nicio persoană. Din fericire nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Martorii au surprins întreg momentul în care cei doi piloți au catapultat din avionul respectiv înainte de impact.

UPDATE: Video of the destroyed MiG-23 fighter jet in Belleville, Michigan, whose pilot and backseater ejected prior to the aircraft’s crash at The Waverly on the Lake apartment complex this afternoon.

No one was injured at the apartment complex, where the aircraft struck…

