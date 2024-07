Un avion militar rus s-a prăbușit în Marea Neagră. Ce anunț a făcut guvernatorul orașului Sevastopol (VIDEO)

Un militar rus s-a prăbuşit, joi, în largul Crimeii. Pilotul a reușit să se catapulteze şi a scăpat cu viaţă, a declarat Mihail Razvojaev, guvernatorul local instalat de Moscova, conform , care citează AFP şi Reuters.

Momentan nu se știe care e cauza prăbușirii.

Another video of the Russian aircraft appeared online. According to some Telegram channels, it had crashed into the sea near Sevastopol.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)