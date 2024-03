Un avion s-a prăbușit într-o pădure din SUA. Persoanele de la bord, salvate de o parașută de la o posibilă tragedie (VIDEO)

În Statele Unite ale Americii, în statul Washington, un avion s-a prăbușit într-o pădure, iar un tragic accident aviatic a fost împiedicat de o parașută.

Localnicii au surprins momentul în care avionul s-a prăbușit într-o pădure d elângă un cartier rezidențial, iar, din fericire, nu a căzut peste nicio casă, informează

Parașuta a fost unealta care a salvat cele două persoane care se aflau la bord, un instructor de zbor și elevul său, pentru că a redus foarte mult viteza avionului, iar cei doi bărbați au ieșit singuri din avion.

Incidentul a fost provocat de o problemă la motorul avionului care este dotat din fabricație cu o parașută.

Video of aircraft incident. Media you may use this footage on all platforms, please credit Bellevue Police.

— Bellevue, WA Police (@BvuePD)