Un avion s-a prăbușit peste liniile de înaltă tensiune din Maryland. Pilotul a mai fost implicat într-un accident aviatic. Mii de proprietăți au rămas fără electricitate

de mici dimensiuni au fost prinși în cabina aeronavei după ce s-au prăbușit duminică peste liniile electrice de înaltă tensiune din , la aproximativ 48 de kilometri nord de Washington, D.C..

Echipele de salvatori au intervenit pentru a recupera persoanele aflate la bordul aeronavei blocată într-unul dintre turnurile de linii electrice la aproximativ 100 metri deasupra solului, potrivit CNN.

🚨 BREAKING VIDEO: Small plane crashes into transmission tower in Gaithersburg, Maryland, leaving two occupants suspended in the air. There are reports of power outages in the area.

Potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei, aeronava Mooney M20J zbura din Westchester, New York şi urma să aterizeze la Montgomery Airpark, în apropiere de locul accidentului.

Accidentul aviatic a provocat întreruperi masive de curent; impactul a cauzat întreruperi de curent la aproximativ 85.000 proprietăți, potrivit Pepco, compania de utilităţi din zona Washington. Din această cauză au fost închise mai multe drumuri şi multe semafoare din zonă nu mai funcţionează.

Aeronava s-a prăbuşit în jurul orei locale 17:30 (22:30 GMT) în condiţii de ceaţă şi umezeală în comunitatea suburbană Montgomery Village, Maryland, conform serviciului de pompieri şi salvare.

Update – Gaithersburg, Maryland, small plane into powerlines & tower plow, suspended about 100 feet in the air, two persons on board uninjured at this time, on scene, Widespread power outages, some roads closed in area,

— Pete Piringer (@mcfrsPIO)