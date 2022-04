Un avion ucrainean s-a prăbușit în timpul unui zbor tehnic, în sudul Ucrainei

Un avion ucrainean s-a prăbușit vineri, în sudul Ucrainei, în timpul unui „zbor tehnic”, informează

Avionul era un AN-26 de transport militar operat de forțele armate ucrainene.

Aeronava s-a prăbușit vineri dimineață, în districtul Vilnia din regiunea Zaporizhzhia, a anunțat administrația militară regională

Autoritățile au transmis că există victime. Numărul lor nu e cunoscut deocamdată.

Cauzele prăbușirii urmează a fi stabilite.

⚡BREAKING: 🇺🇦AN-26 transport aircraft crashed not far from the city of – a hub for internally displaced people from and other southern cities and towns temporary under the russian control.

Details including the number of casualties are being determined.

— Oleksiy Biloshytskiy (@Biloshytsky)