Un avocat american cu același nume ca și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, dă în judecată platforma de socializare, argumentând că aceasta îi suspendă în mod constant contul, acuzându-l în mod fals că „se dă drept o celebritate”.

Cuprins

De ce a fost dată în judecată platforma lui Mark Zuckerberg

Cum s-a ajuns la confuzia care a dus la blocarea contului

De ce a fost dată în judecată platforma lui Mark Zuckerberg

Mark S. Zuckerberg spune că i-a fost dezactivat contul de cinci ori în ultimii opt ani, iar acest lucru l-a costat mii de dolari în pierderi de afaceri.

Procesul intentat de avocatul specializat în faliment din Indiana susține că acesta practică avocatura de 38 de ani – încă de când Mark E. Zuckerberg, acum unul dintre cei mai bogați oameni din lume, era un copil mic.

Meta a declarat că a restabilit contul avocatului și că ia măsuri pentru a preveni repetarea greșelii, potrivit .

„Nu e amuzant”, a declarat avocatul Zuckerberg pentru WTHR-TV în Indianapolis, Indiana. „Nu când îmi iau banii.”

Procesul, depus la Curtea Superioară din Marion, susține că societatea-mamă a Facebook, Meta, a încălcat contractul pentru că a plătit 11.000 de dolari (8.200 de lire sterline) pentru publicitate care a fost eliminată în mod necorespunzător.

„E ca și cum ai cumpăra un panou publicitar pe marginea autostrăzii, i-ai plăti pe oameni pentru panou și apoi vin și pun o pătură uriașă peste el și nu beneficiezi de ceea ce ai plătit”, a declarat el pentru WTHR.

Cum s-a ajuns la confuzia care a dus la blocarea contului

E-mailurile de pe Facebook pe care Zuckerberg le-a distribuit presei locale indică faptul că firma l-a acuzat că nu și-a folosit „numele autentic”.

El a spus că a prezentat actul de identitate cu fotografie, cardurile de credit și mai multe imagini cu fața sa pentru a-și dovedi identitatea.

„Eu sunt Mark Steven. Iar el este Mark Elliot”, a declaratZuckerberg pentru WTHR.

Contul său a fost închis în mai și a fost restabilit abia după ce a fost intentat procesul său.

Într-un comunicat, compania a declarat că a „restabilit contul lui Mark Zuckerberg, după ce a constatat că a fost dezactivat din greșeală”.

„Apreciem răbdarea continuă a domnului Zuckerberg în această problemă și depunem eforturi pentru a încerca să prevenim acest lucru în viitor.”

Zuckerberg, specializat în dreptul falimentului, a creat un site web pentru a urmări confuziile legate de numele său, inclusiv momentul în care a fost dat în judecată în mod accidental de statul Washington pentru abuz.