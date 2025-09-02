Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat

Un de 10 ani din , cu dizabilități, a murit. Înainte de tragedie, copilul a plâns ore în șir la școală.

Ce s-a întâmplat

Isaac Mansfield, copilul de 10 ani, s-a îmbolnăvit la Școala Specială John F Kennedy din Stratford, estul Londrei. El a fost dus de urgență la spital.

Micuțul a fost transferat la secția de terapie intensivă pediatrică, dar a murit patru zile mai târziu, pe 6 septembrie 2023, conform Mirror, citat de

El ar fi murit din cauze naturale, legate de o tulburare metabolică cronică pentru care primea tratament.

A fost emis certificatul de deces, a avut loc și înmormântarea, însă un raport toxicolog a schimbat radical povestea, puțin mai târziu.

Ce arată raportul toxicolog

Raportul toxicologic de rutină a descoperit urme de cocaină în urina lui Isaac. În urma acestora, a fost declanșată o anchetă privind moartea copilului. El ar fi ingerat cocaină la școală.

Procurorul Graeme Irvine a descris circumstanțele drept „destul de neobișnuite”.

Medicii spun că afecțiunea de bază a lui Isaac oferă o explicație pentru moartea lui. Pe de altă parte, nu se poate exclude expunerea la cocaină.

Conform medicilor, drogul poate provoca rabdomioliză, o degradare periculoasă a mușchiului scheletic, care eliberează proteine toxice în sânge.

Audieri

Personalul școlii a fost audiat. Câteva detalii despre starea copilului au fost dezvăluite.

Asistenta medicală Funmiola Jackson l-a descris ca fiind letargic, uneori semiconștient și „foarte fierbinte la atingere”, cu o temperatură de 40,6°C. Ea a spus că părea să sufere de spasme stomacale și arăta „foarte, foarte obosit.”

Asistenta Philomena Adu-Boahen a spus că Isaac era „puțin agitat” în acea dimineață, în timp ce paramedicul Laura Barry a spus că băiatul vomitase, plânsese toată ziua și prezenta semne de distonie. Ea a confirmat temperatura de 40,6°C.