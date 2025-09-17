B1 Inregistrari!
George Lupu
17 sept. 2025, 09:22
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Unde era condusă mașina de curse de tip Formula 1
  2. Care a fost reacția șoferului
  3. Cum a fost prins șoferul

Poliția din Cehia a arestat în sfârșit un bărbat văzut în mod regulat conducând o mașină de curse de tip Formula 1 pe autostradă în ultimii șase ani.

Unde era condusă mașina de curse de tip Formula 1

Șoferul, îmbrăcat în echipament complet de curse, fusese văzut în vehiculul roșu distinctiv de numeroase ori în Republica Cehă din 2019, dar autoritățile nu au reușit să-l identifice.

Cu toate acestea, duminică dimineață, un bărbat a fost arestat la domiciliul său din satul Buk, la 60 de kilometri sud-vest de Praga.

Poliția a primit rapoarte despre o mașină de curse văzută la o benzinărie de lângă Dobříš și l-a urmărit de-a lungul autostrăzii D4 până a ajuns la proprietatea sa.

Imaginile, filmate de presa locală, îl arată refuzând pentru scurt timp să părăsească vehiculul în timp ce se ceartă cu ofițerii, spunându-le că intră pe un teren privat.

Apoi a fost reținut, unde se pare că a refuzat să răspundă la întrebări. „Datorită informațiilor primite de la șoferi, am oprit în această dimineață un pilot de Formula 1 în satul Buk, care circula cu viteză maximă pe autostrada D4”, a scris Poliția Cehă pe X.

„Poliția l-a identificat pe șofer ca fiind un bărbat în vârstă de 51 de ani și ulterior l-a dus la departamentul districtual pentru a oferi explicații.

Care a fost reacția șoferului

Șoferul mașinii, care a fost oprit de poliție, a refuzat să comenteze situația în timpul interogatoriului.

Poliția va continua procedurile administrative, în care s-ar putea confrunta cu o amendă de câteva mii de coroane și o interdicție de a conduce.”

Monomobilele de Formula 1 nu au plăcuțe de înmatriculare, lumini, semnalizatoare și alte echipamente de siguranță necesare pentru a conduce legal pe drumurile publice, potrivit Metro.

Fiul șoferului, Lukas, a declarat că locuința a fost înconjurată de mai multe mașini de patrulare și un elicopter, ceea ce a descris ca un răspuns disproporționat la o „presupusă încălcare a regulilor de circulație de către noi”.

El a spus că poliția „se presupune că ne-a văzut remorcând o mașină de Formula 1 despre care susțineau că depășise limita de viteză pe autostradă cu câteva minute mai devreme – desigur, nu știm absolut nimic despre asta”. Imagini și un videoclip cu mașina și șoferul acesteia au apărut pentru prima dată online în 2019.

Poliția a reușit să găsească mașina și proprietarul acesteia la momentul respectiv, dar pentru că șoferul din imagini și videoclip purta cască, nu au putut dovedi că era aceeași persoană.

Mașina a fost adesea descrisă drept o „mașină Ferrari de Formula 1” datorită livreei sale, dar, potrivit site-ului auto.cz, este de fapt o Dallara GP2/08 – o mașină de curse dezvoltată de producătorul italian Dallara pentru a fi utilizată în seria GP2, o serie de curse secundară pentru Formula 1.

Competiția și-a schimbat ulterior numele în Campionatul FIA de Formula 2.

Cum a fost prins șoferul

Autoritățile cehe au confirmat pe rețelele de socializare la începutul acestei săptămâni că l-au abordat pe șoferul monopostului când s-a întors acasă după o cursă recentă. Se pare că au fost avertizați de alți șoferi din apropierea satului Buk din districtul Prachatice, care s-au plâns de ceea ce părea a fi o mașină de curse F1 pe autostrada locală D4.

“Datorită informațiilor de la șoferi, am oprit un pilot de Formula în această dimineață în satul Buk, care circula cu viteză pe autostrada D4. Poliția l-a identificat pe șofer ca fiind un bărbat în vârstă de 51 de ani și apoi l-a dus la secția de poliție locală pentru interogatoriu”.

Șoferul mașinii, în vârstă de 51 de ani, a fost oprit într-o alee și a fost găsit îmbrăcat în echipament complet de curse Ferrari, inclusiv costum de pompieri și cască, unde inițial a refuzat să coboare din mașina de curse și a susținut că poliția pătrundea în proprietatea sa. A fost dus la departamentul local al districtului și interogat, dar nu au fost anunțate infracțiuni sau acuzații.

