Poliția din Cehia a arestat în sfârșit un bărbat văzut în mod regulat conducând o mașină de curse de tip Formula 1 pe autostradă în ultimii șase ani.

Unde era condusă mașina de curse de tip Formula 1

Șoferul, îmbrăcat în echipament complet de curse, fusese văzut în vehiculul roșu distinctiv de numeroase ori în Republica Cehă din 2019, dar autoritățile nu au reușit să-l identifice.

Cu toate acestea, duminică dimineață, un bărbat a fost arestat la domiciliul său din satul Buk, la 60 de kilometri sud-vest de Praga.

Poliția a primit rapoarte despre o mașină de curse văzută la o benzinărie de lângă Dobříš și l-a urmărit de-a lungul autostrăzii D4 până a ajuns la proprietatea sa.

Imaginile, filmate de presa locală, îl arată refuzând pentru scurt timp să părăsească vehiculul în timp ce se ceartă cu ofițerii, spunându-le că intră pe un teren privat.

Apoi a fost reținut, unde se pare că a refuzat să răspundă la întrebări. „Datorită informațiilor primite de la șoferi, am oprit în această dimineață un pilot de Formula 1 în satul Buk, care circula cu viteză maximă pe autostrada D4”, a scris Poliția Cehă pe X.

„Poliția l-a identificat pe șofer ca fiind un bărbat în vârstă de 51 de ani și ulterior l-a dus la departamentul districtual pentru a oferi explicații.

Care a fost reacția șoferului

Șoferul mașinii, care a fost oprit de poliție, a refuzat să comenteze situația în timpul interogatoriului.

Poliția va continua procedurile administrative, în care s-ar putea confrunta cu o amendă de câteva mii de coroane și o interdicție de a conduce.”

Monomobilele de Formula 1 nu au plăcuțe de înmatriculare, lumini, semnalizatoare și alte echipamente de siguranță necesare pentru a conduce legal pe drumurile publice, potrivit .

Fiul șoferului, Lukas, a declarat că locuința a fost înconjurată de mai multe mașini de patrulare și un elicopter, ceea ce a descris ca un răspuns disproporționat la o „presupusă încălcare a regulilor de circulație de către noi”.

El a spus că poliția „se presupune că ne-a văzut remorcând o mașină de Formula 1 despre care susțineau că depășise limita de viteză pe autostradă cu câteva minute mai devreme – desigur, nu știm absolut nimic despre asta”. Imagini și un videoclip cu mașina și șoferul acesteia au apărut pentru prima dată online în 2019.

Poliția a reușit să găsească mașina și proprietarul acesteia la momentul respectiv, dar pentru că șoferul din imagini și videoclip purta cască, nu au putut dovedi că era aceeași persoană.

Mașina a fost adesea descrisă drept o „mașină Ferrari de Formula 1” datorită livreei sale, dar, potrivit site-ului auto.cz, este de fapt o Dallara GP2/08 – o mașină de curse dezvoltată de producătorul italian Dallara pentru a fi utilizată în seria GP2, o serie de curse secundară pentru Formula 1.

Competiția și-a schimbat ulterior numele în Campionatul FIA de Formula 2.

Cum a fost prins șoferul

Autoritățile cehe au confirmat pe rețelele de socializare la începutul acestei săptămâni că l-au abordat pe șoferul monopostului când s-a întors acasă după o cursă recentă. Se pare că au fost avertizați de alți șoferi din apropierea satului Buk din districtul Prachatice, care s-au plâns de ceea ce părea a fi o mașină de curse F1 pe autostrada locală D4.

Șoferul mașinii, în vârstă de 51 de ani, a fost oprit într-o alee și a fost găsit îmbrăcat în echipament complet de curse Ferrari, inclusiv costum de pompieri și cască, unde inițial a refuzat să coboare din mașina de curse și a susținut că poliția pătrundea în proprietatea sa. A fost dus la departamentul local al districtului și interogat, dar nu au fost anunțate infracțiuni sau acuzații.