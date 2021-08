Un bărbat căzut pe șine la metroul din New York a fost salvat cu câteva clipe înainte de sosirea trenului (VIDEO)

Un ofițer de poliție din New York și o altă persoană au salvat un bărbat căzut pe șine cu câteva clipe înainte de sosirea în stație a unui metrou, potrivit Fox News.

Bărbatul aștepta metroul într-o stație din Bronx când și-a pierdut cunoștința și a căzut de pe peron, direct pe șine.

NYPD a postat pe pagina de Twitter imaginile surprinse de o cameră de supraveghere.

„Polițiștii din NYPD îi ajută pe newyorkezi cu orice preț!”, potrivit NYPD.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!

When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021