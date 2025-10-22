Un fost veteran al Forțelor Aeriene Indiene, Mohan Lal, și-a înscenat moartea pentru a vedea câți oameni ar veni să-l conducă pe ultimul drum. Experimentul social a avut loc în satul Konchi, districtul Gaya, și a stârnit uimire în rândul comunității locale.

Ce reacție a primit din partea comunității după ce și-a înscenat moartea

Mohan Lal, în vârstă de 74 de ani, s-a întins într-un sicriu și acoperit cu o cearșaf, a fost transportat spre crematoriu. Scopul său a fost să observe câtă atenție și respect i se acordă după aparenta sa moarte.

Pe măsură ce procesiunea se apropia de crematoriu, sute de rude și prieteni s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Cu toate acestea, chiar înainte de a ajunge la crematoriu, Mohan Lal s-a ridicat din , șocând mulțimea. El le-a dezvăluit celor prezenți scopul farsei, susținând că voia să vadă „cât respect și afecțiune o să îi dea oamenii, după ce moare”.

După ce „a reînviat”, participanții au ars o efígie în locul sicriului și au participat la o masă organizată chiar de către presupusul Mohan Lal, relatează .

Fostul veteran al Forțelor Aeriene Indiene a donat un crematoriu satului, astfel încât comunitatea să poată continua ritualurile și în timpul sezonului ploios. Contribuțiile sale sociale au consolidat respectul și popularitatea sa în comunitate, după cum a declarat un localnic pentru mass-media.

Și un bărbat din Brazilia și-a înscenat moartea

Un caz asemănător a avut loc în 2023 în Brazilia, dar cu rezultate nu la fel de pozitive. Baltazar Lemos, în vârstă de 60 de ani, director de servicii funerare, și-a pus în scenă propria înmormântare după ce fusese dezamăgit de faptul că doar doi oameni participaseră la un eveniment funerar pe care-l organizase anterior.

Inițial, el a postat o fotografie pe Facebook în fața spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, ca a doua zi, să-și anunțe decesul pe rețelele sociale.

„În această după-amiază tristă, Baltazar Lemos ne-a părăsit. Mai multe informații vor apărea în curând”, se arată în postare.

Însă, inițiativa sa nu a fost primită cu tot atâta înțelegere din partea comunității, ca în cazul lui Mohan Lal. Ba din contră, cei care au luat parte la evenimentul funerar s-au înfuriat, considerând că au fost batjocoriți.