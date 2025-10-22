B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa

Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa

B1.ro
22 oct. 2025, 12:07
Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa
Sursa foto: pexeles / @Pavel Danilyuk
Cuprins
  1. Ce reacție a primit din partea comunității după ce și-a înscenat moartea
  2. Și un bărbat din Brazilia și-a înscenat moartea

Un fost veteran al Forțelor Aeriene Indiene, Mohan Lal, și-a înscenat moartea pentru a vedea câți oameni ar veni să-l conducă pe ultimul drum. Experimentul social a avut loc în satul Konchi, districtul Gaya, și a stârnit uimire în rândul comunității locale.

Ce reacție a primit din partea comunității după ce și-a înscenat moartea

Mohan Lal, în vârstă de 74 de ani, s-a întins într-un sicriu și acoperit cu o cearșaf, a fost transportat spre crematoriu. Scopul său a fost să observe câtă atenție și respect i se acordă după aparenta sa moarte.

Pe măsură ce procesiunea se apropia de crematoriu, sute de rude și prieteni s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Cu toate acestea, chiar înainte de a ajunge la crematoriu, Mohan Lal s-a ridicat din sicriu, șocând mulțimea. El le-a dezvăluit celor prezenți scopul farsei, susținând că voia să vadă „cât respect și afecțiune o să îi dea oamenii, după ce moare”.

După ce „a reînviat”, participanții au ars o efígie în locul sicriului și au participat la o masă organizată chiar de către presupusul Mohan Lal, relatează Mirror.

Fostul veteran al Forțelor Aeriene Indiene a donat un crematoriu satului, astfel încât comunitatea să poată continua ritualurile și în timpul sezonului ploios. Contribuțiile sale sociale au consolidat respectul și popularitatea sa în comunitate, după cum a declarat un localnic pentru mass-media.

Și un bărbat din Brazilia și-a înscenat moartea

Un caz asemănător a avut loc în 2023 în Brazilia, dar cu rezultate nu la fel de pozitive. Baltazar Lemos, în vârstă de 60 de ani, director de servicii funerare, și-a pus în scenă propria înmormântare după ce fusese dezamăgit de faptul că doar doi oameni participaseră la un eveniment funerar pe care-l organizase anterior.

Inițial, el a postat o fotografie pe Facebook în fața spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, ca a doua zi, să-și anunțe decesul pe rețelele sociale.

„În această după-amiază tristă, Baltazar Lemos ne-a părăsit. Mai multe informații vor apărea în curând”, se arată în postare.

Însă, inițiativa sa nu a fost primită cu tot atâta înțelegere din partea comunității, ca în cazul lui Mohan Lal. Ba din contră, cei care au luat parte la evenimentul funerar s-au înfuriat, considerând că au fost batjocoriți.

Tags:
Citește și...
O instanță din Nigeria a condamnat doi influenceri să se căsătorească, după ce aceștia au postat imagini în care se sărutau (VIDEO)
Externe
O instanță din Nigeria a condamnat doi influenceri să se căsătorească, după ce aceștia au postat imagini în care se sărutau (VIDEO)
Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
Externe
Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
Externe
Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
Externe
O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Externe
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Externe
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Externe
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Externe
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Externe
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
Externe
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
Ultima oră
13:49 - Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
13:43 - Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
13:33 - Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
13:17 - Cum să alegi soluția ideală pentru decor și funcționalitate în locuința ta
13:10 - 22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
13:09 - Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
13:04 - Unde să organizezi majoratul pe care să nu-l uiți niciodată
12:53 - Cea mai tare teorie a conspirației după explozia din Rahova. Așa ceva e de neimaginat. Intervine SRI-ul
12:53 - Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
12:18 - Studiu: Românii cu cel mult 8 clase sunt convinși că vaccinurile, inteligenţa artificială şi tehnologia 5G ne controlează