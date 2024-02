Un bărbat înarmat a luat ostatici mai mulţi angajaţi ai unei fabrici Procter&Gamble, în nord-vestul Turciei, protestând împotriva atacurilor Israelului asupra Fâşiei Gaza

Un bărbat înarmat a luat joi ostatici mai mulţi angajaţi ai unei fabrici aparţinând grupului american Procter&Gamble , într-un aparent protest împotriva atacurilor Israelului asupra Fâşiei Gaza, relatează .

Individul, neidentificat încă, a pătruns în fabrica situată în zona industrială Gebze din provincia Kocaeli în jurul orei locale 15:00.

„Muncitorii au fost evacuaţi din fabrica P&G din Gebze. Şapte muncitori rămân ostatici. Patronul este responsabil de siguranţa lor”, a scris sindicatul Umut-Sen într-un mesaj postat pe reţeaua X.

O fotografie publicată de presa locală arăta în interiorul fabricii un bărbat cu faţa acoperită cu o eşarfă palestiniană şi care purta asupra sa ceea ce părea a fi, aparent, un dispozitiv exploziv.

Într-o altă imagine, bărbatul ține într-o mână un pistol şi cu cealaltă face semnul victoriei în faţa unui perete pe care erau desenate steaguri turceşti şi palestiniene, şi mesajul: „Porţile se vor deschide. Fie odihnă în sicriu, fie ”.

Polițiștii care au ajuns la faţa locului şau încercat să-l convingă pe bărbat să se predea.

An armed man took at least 7 people hostage at a P&G factory in Turkey in protest of Israel’s attacks on Gaza, reports say. A photo released by DHA agency showed the man covering his face w/ a Palestinian scarf, and apparently wearing an explosive device

