Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit

Un tribunal din l-a condamnat la pedeapsa cu moartea pe un bărbat care și-a ucis soția din cauza culorii pielii acesteia.

Ce s-a întâmplat

24 iunie 2017

O crimă împotriva umanității

a avut loc în noaptea de 24 iunie 2017. Soția, pe nume Lakshmi, a povestit, înainte să moară, că soțul ei, Kishandas, „o tachina în mod obișnuit pentru că avea pielea închisă la culoare”.

Potrivit judecătorului districtual Rahul Choudhary, această crimă intră în categoria „celor mai rare” și reprezintă „o crimă împotriva umanității”, motiv pentru care s-a decis pedeapsa capitală.

Lakshmi a spus că, de la căsătoria lor în 2016, Kishandas o numea adesea „kali”. Acest cuvânt înseamnă „cea întunecată”. Bărbatul o umilea adesea cu comentarii jignitoare despre corpul ei, spunea femeia înainte de tragedie, conform .

În noaptea crimei, Kishandas a adus acasă o sticlă cu un lichid maro. El a spus că este un medicament care îi va deschide culoarea pielii.

Bărbatul a aplicat lichidul pe corpul ei, iar când aceasta s-a plâns că miroase a acid, i-a dat foc folosind un bețișor parfumat. Corpul ei a început să ardă, iar el a turnat restul lichidului peste ea și a fugit.

Părinții și sora bărbatului au dus-o la spital, însă Lakshmi nu a mai putut fi salvată.

„Nu este o exagerare să spunem că această crimă brutală nu a fost doar împotriva lui Lakshmi, ci o crimă împotriva umanității”, a declarat Judecătorul Choudhary.

El a mai spus că Kishandas „i-a trădat încrederea” și a arătat „o cruzime excesivă turnând lichidul rămas peste ea” în timp ce ardea.

„Este o crimă care șochează conștiința umanității și care nu poate fi imaginată într-o societate sănătoasă și civilizată”, se mai arată în ordin.

Procurorul public Dinesh Paliwal a descris sentința ca fiind „istorică”.

„O tânără în jurul vârstei de 20 de ani a fost ucisă brutal. Era sora cuiva, era fiica cuiva, erau oameni care o iubeau. Dacă nu ne salvăm fiicele, atunci cine o va face?”, a mai spus el.

Ordinul tribunalului a fost trimis Curții Supreme pentru confirmarea pedepsei cu moartea. Kishandas are la dispoziție 30 de zile pentru a face apel.

Avocatul său, Surendra Kumar Menariya, susține că moartea lui Lakshmi a fost un accident.