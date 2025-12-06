Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat

Câinele e al omului, o demonstrează din nou, dacă mai era nevoie, un cățel care i-a salvat viața stăpânului său.

Bărbat salvat de câinele său

S-a întâmplat în Germania, landul Saxonia Inferioară.

Un apartament aflat la etajul superior al unei clădiri din Moormerland a fost cuprins de flăcări, iar proprietarul, un bărbat de 44 de ani, dormea.

El a fost trezit la timp de câinele său și, astfel, a reuşit să scape de flăcările care îi cuprinseseră locuința, scrie DPA, citată de

Bărbatul a fost transportat la spital doar cu suspiciune de intoxicaţie cu fum.

Primele date arată că incendiul a fost produs de o defecțiune. Pagubele au fost estimate la aproximativ 15.000 de euro.