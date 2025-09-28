Mihai Trăistariu a mărturisit că el crede despre său că a murit din cauza faptului că a fost .

Cine l-a blestemat pe bărbat

Trăistariu a spus că mama lui a suferit foarte mult din cauza soțului ei, tatăl artistului. Acesta îl blestema să se îmbolnăvească de cancer și chiar așa s-a întâmplat.

„A mers în beci, la blocuri sunt boxe, celebrele beciuri. S-a dus să ia ceva și a dat cu capul de o țeavă. L-a durut, s-a pansat singur, nu a vrut la medic, niciodată nu a mers la medic. Era împotriva lor. Și-a pus singur comprese cu spirt luni întregi și nu-i mai trecea durerea. La o singură lovitură”, a povestit artistul în emisiunea „În Oglindă”, conform Viva.

„Nu știu cât de tare să se fi lovit. Inflamația a rămas acolo, la 60 și ceva de ani cât avea el, s-a transformat în tumoare. De acolo a pornit. S-a extins pe tot capul, de i-au ieșit ochii din orbite”, a adăugat.

Ce îi spunea mama soțului

Mihai Trăistariu consideră că blestemele mamei sale i-au adus moartea tatălui. Femeia îl blestema din cauza faptului că a făcut-o să sufere fizic și emoțional foarte mult, în timpul căsniciei.

„Cancerul să te mănânce, sari-ți-ar ochii să-ți sară’, cum zicea mama, pentru că atât era de indignată de comportamentul lui și de ce pățește, încât îl blestema. Așa a fost”, a spus artistul.

„A făcut cancer și i-au sărit ochii din orbite. În ultimele stadia avea puroi, tumoare scoasă, eu eram oripilat, îngrozit, pentru că știam vorba ei și mama mi-a zis atunci: >, zicea mama. Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare. Dacă mama a suferit enorm, atunci prinde și blestemul ei”, a adăugat acesta.