B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”

Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”

Selen Osmanoglu
28 sept. 2025, 15:09
Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - Alexandru Constantin / YouTube
Cuprins
  1. Cine l-a blestemat pe bărbat
  2. Ce îi spunea mama soțului

Mihai Trăistariu a mărturisit că el crede despre tatăl său că a murit din cauza faptului că a fost blestemat.

Cine l-a blestemat pe bărbat

Trăistariu a spus că mama lui a suferit foarte mult din cauza soțului ei, tatăl artistului. Acesta îl blestema să se îmbolnăvească de cancer și chiar așa s-a întâmplat.

„A mers în beci, la blocuri sunt boxe, celebrele beciuri. S-a dus să ia ceva și a dat cu capul de o țeavă. L-a durut, s-a pansat singur, nu a vrut la medic, niciodată nu a mers la medic. Era împotriva lor. Și-a pus singur comprese cu spirt luni întregi și nu-i mai trecea durerea. La o singură lovitură”, a povestit artistul în emisiunea „În Oglindă”, conform Viva.

„Nu știu cât de tare să se fi lovit. Inflamația a rămas acolo, la 60 și ceva de ani cât avea el, s-a transformat în tumoare. De acolo a pornit. S-a extins pe tot capul, de i-au ieșit ochii din orbite”, a adăugat.

Ce îi spunea mama soțului

Mihai Trăistariu consideră că blestemele mamei sale i-au adus moartea tatălui. Femeia îl blestema din cauza faptului că a făcut-o să sufere fizic și emoțional foarte mult, în timpul căsniciei.

„Cancerul să te mănânce, sari-ți-ar ochii să-ți sară’, cum zicea mama, pentru că atât era de indignată de comportamentul lui și de ce pățește, încât îl blestema. Așa a fost”, a spus artistul.

„A făcut cancer și i-au sărit ochii din orbite. În ultimele stadia avea puroi, tumoare scoasă, eu eram oripilat, îngrozit, pentru că știam vorba ei și mama mi-a zis atunci: >, zicea mama. Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare. Dacă mama a suferit enorm, atunci prinde și blestemul ei”, a adăugat acesta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
Monden
Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
Cine l-a crescut pe Horia Brenciu, după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră”
Monden
Cine l-a crescut pe Horia Brenciu, după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră”
Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”
Monden
Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”
Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
Monden
Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
Monden
Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
Ion Țiriac: „Costă 125.000 de euro pe an”. Ce plăcere nevinovată are
Monden
Ion Țiriac: „Costă 125.000 de euro pe an”. Ce plăcere nevinovată are
Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”
Monden
Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”
Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”
Monden
Mihai Călin, despre cum a ajuns actor: „Trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să nu depind de nimeni”
Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
Monden
Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”
Monden
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”
Ultima oră
14:37 - Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
13:59 - Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
13:20 - Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare: „E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
12:53 - Cine l-a crescut pe Horia Brenciu, după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră”
12:07 - Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Bujduveanu: „Democrația se clădește prin participare”/ Tomac: „Este un vot cu o miză fără precedent”
11:31 - Grindeanu, mesaj pentru Republica Moldova: „PSD susține partidele proeuropene responsabile”
10:33 - Maia Sandu a votat la alegerile parlamentare: „Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”
10:04 - Rusia, atac masiv asupra Ucrainei: sute de drone și rachete au bombardat Kievul
09:34 - Rusia, către NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv”
08:51 - Ilie Bolojan, la Catedrala „Sfânta Treime”: „Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan”