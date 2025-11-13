B1 Inregistrari!
Un copil blocat într-un lift a uimit internetul prin calmul lui. Imaginile surprinse au devenit virale: „Exemplu de credință" (VIDEO)

Ana Beatrice
13 nov. 2025, 23:53
Sursa Foto: Captură Video/ Instagram - esviral_ve
Cuprins
  1. Ce au surprins camerele de supraveghere din lift
  2. Ce au spus oamenii după ce au văzut imaginile
  3. Ce spun specialiștii despre reacția uimitoare a copilului

Un copil blocat într-un lift a trăit un moment intens care a devenit rapid viral și a atras atenția tuturor. Băiatul a reacționat surprinzător de matur, găsindu-și liniștea în rugăciune. Iar felul în care s-au desfășurat lucrurile imediat după i-a uimit pe toți cei care au aflat această întâmplare.

Ce au surprins camerele de supraveghere din lift

Un copil a rămas blocat câteva minute într-un lift și a trăit un moment intens care a atras atenția tuturor. În loc să se sperie, băiatul a reacționat neașteptat de calm, un gest impresionant care a devenit rapid viral online.

Imaginile camerelor de supraveghere îl arată rugându-se liniștit și cerând deschiderea liftului cu o voce plină de emoție sinceră puternică. Gestul lui plin de credință a impresionat profund oamenii care au privit înregistrarea și au descoperit povestea emoționantă și inspirațională.

La scurt timp după ce și-a rostit rugăciunea, ușile liftului s-au deschis neașteptat, permițând copilului să iasă teafăr.

Ce au spus oamenii după ce au văzut imaginile

Imaginile s-au răspândit rapid pe internet, stârnind numeroase reacții. Clipul a ajuns și pe TikTok. Comentariile au fost copleșite de emoție, mulți numindu-l pe băiat „un îngeraș” și lăudând credința lui sinceră.

Oamenii au mărturisit că filmarea i-a făcut să lăcrimeze, iar alții au lăudat părinții pentru educația dată copilului. Au fost apreciate maturitatea lui spirituală, liniștea cu care s-a rugat și încrederea neclintită în Dumnezeu, unii spunând chiar că acest copil oferă o lecție valoroasă adulților.

Comentarii precum „exemplu de credință”, „Dumnezeu este uimitor” sau „dacă am avea toți o picătură din credința lui, lumea ar fi diferită” au dominat reacțiile, arătând impactul puternic al gestului său.

Ce spun specialiștii despre reacția uimitoare a copilului

Experții explică faptul că, în momentele de stres, comportamentul copiilor este dificil de anticipat, însă băiatul din acest caz a ieșit total din tipare.

În loc să plângă, să strige sau să încerce să forțeze ușa liftului, el a dat dovadă de o maturitate surprinzătoare, preferând să rămână calm și să se roage. Modul în care și-a gestionat frica arată o stăpânire de sine rar întâlnită la un copil de vârsta lui.

