Un copil iese în fiecare zi pe străzi și cântă doar melodii ucrainene. Câți bani a strâns pentru Forțele Armate ale Ucrainei

Serhiy Moroz, în vârstă de opt ani, merge în fiecare zi pe străzile din Cernihiv pentru a cânta cu scopul de a strânge

Băiatul a strâns aproape 60.000 de grivne (8.000 lei) pentru forțele armate ale țării sale.

8-year-old Serhiy Moroz raised almost 60,000 UAH for the Armed Forces of .

Every day he takes to the streets of and sings. His repertoire includes only Ukrainian songs.

