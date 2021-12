Un cutremur de 7,6 grade a lovit Indonezia. A fost emisă o alertă de tsunami (VIDEO)

Un cutremur de 7,6 grade pe scara Richter a lovit Indonezia, marți dimineața. Autoritățile au emis o alertă de tsunami.

Seismul s-a produs la o adâncime de 18 kilometri, în jurul orei 05:00.

Cutremur de7,6 grade, resimțit în Indonezia

Seismul s-a produs la primele ore ale dimineții și a avut o magnitudine de 7,6 grade pe scara Richter. S-a resimțit în Timorul de Est, Indonezia și Australia, notează CNN.

USGS a declarat că cutremurul a avut loc la o adâncime de 18,5 kilometri (11 mile) în Marea Flores.

Praying for the well being of every one living in #Indonesia and affected areas.🙏

It’s a natural tragedy and we Indians stand by #Indonesian ppl in this hour of crisis.#EarthquakePH #Earthquake #tsunami pic.twitter.com/gnzdX6mioz — Gagan Deep (@GaganDeepSi1988) December 14, 2021

Strong #Earthquake 7.5 MG Hit #Indonesia.

While people rush trying to save themselves But this guy hard trying to save the economy of the Country Proud of him #tsunami #EarthquakePH#prayforindonesia pic.twitter.com/jHfeSHxTG7 — Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 14, 2021

Autoritățile au emis alertă de tsunami

Pe baza parametrilor preliminari ai cutremurului, Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a spus că „există riscul ca un tsunami să se formeze și să lovească, având în vedere ca valurile au crescut în zona Pacificului”.

Sunt vizate în special coastele situate la aproximativ 1.000 de kilometri de epicentrul cutremurului.