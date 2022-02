Un documentar nord-corean îl arată considerabil mai slab pe Kim Jong Un, călărind un cal alb pe o plajă. Subiectul este „înfruntarea marilor adversităţi din 2021” (VIDEO)

Un documentar nord-coreean difuzat marți l-a arătat șchiopătând pe Kim Jong Un, în timp ce abordează „cele mai mari greutăți” ale țării sărace, pe fondul pandemiei de coronavirus și al sancțiunilor pentru programele sale de arme.

Intitulat „Marele An al Victoriei, 2021”, filmul de 110 minute a descris o serie de realizări de-a lungul anului, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea, construcția de rachete și eforturile de a învinge pandemia.

Naratorul a lăudat în mod repetat astfel de proiecte ca semne de „victorie” conduse de un Kim vizibil mai slab în greutate, în ​​conformitate cu documentarele anterioare folosite de mass-media de stat pentru a crea un cult al personalității semi-divin în jurul său.

Coreea de Nord nu a confirmat niciun caz de COVID-19, dar și-a închis granițele. Și-a dezvoltat în mod constant sistemele de arme pe fondul unui impas legat de discuțiile care vizează dezmembrarea arsenalelor sale nucleare și de rachete balistice în schimbul scutirii de sancțiunile ONU și SUA.

La un moment dat în film, Kim a fost văzută luptându-se să coboare scările improvizate în timpul unei vizite la un șantier ploios.

