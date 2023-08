Un elicopter s-a prăbușit peste un bloc, în SUA. Doi oameni au murit

Un s-a prăbușit peste un bloc din Florida, SUA.

Din elicopter ieșea fum, apoi acesta s-a rupt în două și a început să se învârtă necontrolat, pentru ca în final să se prăbușească peste un bloc, conform

🚨 : Injuries Reported After a sheriffs rescue Helicopter Spirals Out of Control and Crashes into a apartment building ⁰⁰📌 |

Multiple emergency crews are currently on the scene after a Broward County Sheriff’s Office fire rescue helicopter…

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts)