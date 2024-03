Un grup de soldați ruși a fost eliminat de ucraineni cu ajutorul unei drone de 500 de dolari (VIDEO)

Ucrainenii a eliminat un grup de soldați ruși cu ajutorul unei drone kamikaze după ce trupele de invazie par să fi revenit la unul dintre obiceiurile din primele stadii ale războiului: transportarea militarilor deasupra vehiculelor blindate.

Potrivit unei înregistrări video, grupul de soldați ruși este lovit de o dronă kamikaze ce valorează în jur de 500 de dolari după ce aceștia au fost reperați de operatorii ucraineni de aeronave fără pilot la bordul unui blindat BMP, scrie .

One FPV drone slamming into a Russian BMP with entire platoon onboard. That’s what one call a juicy target for a 500 USD drone.

Source: Telegram / Ukraine Bavovna

