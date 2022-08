Un incendiu de proporții a izbucnit în portul rusesc Yeysk de la Marea Azov, în urma unei explozii

Un nou obiectiv strategic rus din Ucraina a fost cuprins de flăcări în mod misterios. Un incendiu uriaș a izbucnit miercuri în portul rusesc Yeysk de la Marea Azov, în apropiere de granița dintre Rusia și Ucraina, relatează CNN.

Yeysk este situat peste apă de orașul Mariupol, ocupat de Rusia, care a fost vizat puternic de bombardamente rusești la începutul invaziei.

Videoclipurile de pe rețelele de socializare și imaginile geolocalizate de CNN arată o coloană groasă de fum întunecat plutind peste oraș. O înregistrare video arată o explozie substanțială care are loc.

A russian fuel depot suddenly caught fire in town region . The most interesting thing is that the town is located opposite the occupied by the Azov sea and is a transit point for russian terrorist troops

— Save Ukrainian Souls (@galcpmedia)