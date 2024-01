Un livrator de alimente din India, furios din cauza cozilor la combustibil, și-a onorat comenzile cu un cal

Un livrator de alimente frustrat de cozile lungi la benzină a apelat la un singur cal putere pentru a-și face livrările. Un clip video îl arată pe bărbat călărind un cal pe străzile aglomerate din Hyderabad, din sudul , cu geanta roșie distinctă a aplicației de livrare de alimente Zomato (echivalentul indian al Deliveroo) atârnând la spate.

Greva camionagiiilor i-a lăsat pe toți șoferii fără combustibil

Au fost cozi lungi la pompele de benzină din oraș și ambuteiaje, marți, după ce o grevă scurtă a camionagiilor a provocat o .

Șoferii de camion protestau împotriva unei propuneri de lege care ar impune amenzi mari și pedepse de 10 ani de închisoare pentru accidentele de lovire și fugă de la fața locului. Au anulat greva după ce guvernul a spus că va consulta șoferii înainte de a continua.

În timp ce călărețul de ocazie a făcut cu mâna spectatorilor surprinși, le-a explicat și alegerea noului mijloc de transport. Într-unul dintre clipurile video postate din călătoria sa pe rețelele de socializare, el spune: „Nu era benzină pentru motocicletă. Am așteptat la coadă trei ore. Am plecat după ce am primit comanda, dar nu am putut să iau benzina.”

Agenții de livrare a alimentelor pot fi adesea văzuți trecând prin orașele aglomerate din India, trecând prin trafic în super viteză în graba lor de a livra la timp.

Pe fondul unei concurențe intense, unele companii au oferit livrări în 10 minute. Ei au atras critici pentru că au pus în pericol viața șoferilor, punându-i sub presiune, în ciuda faptului că cunosc haosul și blocajul drumurilor indiene.