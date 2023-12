Iulia Vântur a găsit rețeta succesului și în India. Ce spune despre poveste de dragoste cu Salman Khan

În vârstă de 43 de ani, Iulia Vântur de mai bine de un deceniu, acolo unde și-a dezvoltat o carieră artistică. În plus, acesta și-a găsit liniștea și fericirea alături de celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan.

Ce spune Iulia Vântur despre viața din India

Iulia Vântur este una dintre puținele vedete care au reușit să se facă remarcată și pe plan internațional. În cadrul celui mai recent interviu, vedeta a dezvăluit că India a devenit pentru ea a doua casă.

„Mă simt ca acasă în India. Am o nouă familie, care m-a adoptat și pentru care sunt foarte recunoscătoare. Care mă face să mă simt iubită. , de-a familiei.

Și e atât de frumos să ai o familie care petrece timp împreună, care sărbătorește totul împreună și se susține în momente dificile. Încerc să-i conving și pe ai mei să vină în India, să stea cu mine aici, mai mult. Însă greu îi scot pe ai mei din cuibul lor”, a spus Iulia Vântur, notează .

Iulia Vântur are numai cuvinte de laudă despre Salman Khan

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de peste 10 ani, demonstrând că dragostea lor este una solidă și durabilă.

„ de la Salman despre viață, despre familie, relații, prietenii, despre artă, Bollywood, showbiz, despre succes, despre eșec, cum să faci față valurilor, provocărilor. Multe dintre ele le veți vedea în documentarul serial, la care lucrez, despre viața lui, numit Beyond the Star. Totul prin ochii mei, ai lui și ai celor din jurul lui, care îl cunosc îndeaproape.

Am avut șansa să aflu secrete ale lumii bollywoodiene, am intervievat cei mai apropiați oameni ai lui, unii dintre cei mai importanți oameni din Bollywood, oameni care au trăit exact ca-n filme și care au lucrat, trăit cu Salman, oameni care i-au schimbat viața, oameni cărora le-a schimbat viața.

Beyond the Star este o poveste inspirațională de viață, exact așa cum e viața lui Salman. , indiferent de câte ori a fost pus la pământ. Mereu a revenit… mai puternic! Și i-a motivat și pe cei din jur! E un roller coaster de evenimente, trăiri, emoții și personaje. De abia aștept să fie lansat”, a mai declarat aceasta.