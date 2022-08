Un nou atentat cu mașină capcană s-a petrecut în Rusia. Autoturismul aparținea unui reprezentant al Statului Major General

Încă un atentat cu mașină capcană a avut loc în Rusia. Maşina lui Yevgeny Sekretarev, adjunctul șefului Statului Major General al Rusiei, a fost incendiată la Moscova. Proprietarul, reprezentatul cenzurii militare ruse nu a fost rănit în incident, scrie

Autoturismul se afla în curtea unui sediu militar din apropierea unui drum care face legătura dintre Moscova și Sankt Petersburg atunci când a luat foc. Mașina a fost distrusă în totalitate, deși pompierii au ajuns la fața locului repede și au stins vâlvătaia înainte să se extindă.

Anchetatorii suspectează o mână criminală. Potrivit presei bieloruse, martorii spun că o femeie în vârstă de 65 de ani ar fi fost văzută lângă mașină cu puțin timp înainte de izbucnirea incendiului. Ea ar fi stropit portajul cu benzină și i-ar fi dat foc în semne de protest față de atrocitățile din Ucraina.

