Un nou cutremur cu magnitudinea 6,4, la graniţa dintre Turcia şi Siria

Un nou cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade a lovit sudul Turciei, anunță agenția AFP, potrivit .

Seismul a lovit orașul Defne la ora 20:04 și a fost puternic resimțit de echipele în Antakya și Adana, la 200 de kilometri spre nord.

Cutremurul a avut loc în regiunea de granița dintre Turcia și Siria, la o adâncime de 10 km, conform Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC).

Localizarea cutremurului:

Cutremurul din această seară a provocat scene de haos. A fost resimţit în Israel, Siria, Egipt şi Liban.

Video taken of Earthquake in Turkey that just occurred: İskenderun, Hatay

„It was very strong, you can see the city, at least M6” 🇹🇷

