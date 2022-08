Un oficial al administrației ruse din Herson îi îndeamnă pe locuitori la calm, în timp ce el e într-un hotel de 5 stele din Rusia (FOTO)

Kirill Stremusov, oficial instalat de ruși la conducerea regiunii ucrainene Herson, care a calificat contraofensiva ucraineană drept „fake”, i-a îndemnat pe locuitorii regiunii să stea calmi, în vreme ce el se afla… într-un hotel de cinci stele din Rusia. Internauții au analizat clipul publicat de Stremusov, mai ales clădirie care se văd în spatele lui, și au ajuns la concluzia că acesta și-a înregistrat mesajul din orașul Voronej, aflat în sud-vestul Rusiei.

Oficialul a postat pe Telegram mai multe înregistrări în care i-a asigurat pe locuitorii din Herson că „totul e în regulă” și că el „va continua să meargă prin Herson”, în ciuda intensificării luptelor pe front.

Totuși, clădările din spatele lui l-au dat de gol că, în fapt, se află în orașul rus Voronej. Unghiurile de filmare demonstrează că el și-a înregistrat mesajele din hotelul Marriott de cinci stele, notează Atât de inteligent a fost Stremusov, încât s-a filmat în fața unei ferestre cu vedere spre oraș.

To avoid being killed or captured in by the advancing military, the local collaborator Kirill Stremousov fled to Voronezh city, Russia. The OSINT analysts geo-located him staying in the luxury hotel Mariott in Voronezh. (Info by Ukr. activist Sergiy Sternenko)

