Un oficial egiptean spune că Israelul a ignorat avertismentele și s-a concentrat pe Cisiordania în loc de Gaza / Cum au căzut serviciile israeline în capcană

Cresc îngrijorările cu privire la eșecul Israelului de a prevedea . Un oficial egiptean spune că Israelul a ignorat avertismentele despre planurile Hamas din Gaza și s-a concentrat mai mult pe Cisiordania. Netanyahu a cerut măsuri de securitate mai stricte în Cisiordania din cauza creșterii violenței.

Eșec major al serviciilor de informații în fața atacului Hamas

„I-am avertizat că o explozie a situației se apropie, și foarte curând, și va fi mare. Dar ei au subestimat astfel de avertismente”, a declarat pentru The Associated Press oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu era autorizat să discute cu presa despre conținutul discuțiilor sensibile ale serviciilor de informații.

Israelul a luat în serios avertismentele aliaților săi și a supravegheat constant regiunea Gaza cu ajutorul dronelor, camerelor de supraveghere și agenților de informații. Cu toate că au fost nepregătiți pentru atacul surpriză al Hamas, serviciile de informații ale Israelului au avut o reputație solidă, datorită operațiunilor reușite din trecut. Chiar și în fața dificultăților, Mossad, Shin Bet și serviciile militare de informații au menținut o imagine de neînvins, scrie .

, în timpul unei sărbători evreiești, ridică întrebări despre pregătirea țării în fața unui inamic decis. Teroriștii Hamas continuă lupta în Israel și mai mulți israelieni sunt în captivitate în Gaza, afectând reputația și securitatea țării.

„Acesta este un eșec major. Această operațiune dovedește de fapt că abilitățile [serviciilor de informații] din Gaza nu au fost bune”, a declarat Yaakov Amidror, fost consilier pe probleme de securitate națională al premierului Benjamin Netanyahu.

Israelul, surprins de atacul secret al Hamas

Amidror nu a explicat eșecul, spunând că lecțiile vor fi învățate mai târziu. Hagari a recunoscut responsabilitatea, dar a subliniat lupta actuală ca prioritate. Eșecul nu poate fi atribuit exclusiv serviciilor de informații, din cauza creșterii violențelor în Cisiordania și a haosului politic sub guvernul lui Netanyahu. Lipsa de cunoaștere prealabilă a complotului Hamas a fost critică în cel mai mortal atac israelian în decenii, cu toate că Israelul a avut succes în localizarea liderilor Hamas și distrugerea tunelurilor subterane.

Cu toate abilitățile sale, Hamas a reușit să păstreze în secret planul său și a efectuat un atac feroce, care a necesitat luni de pregătire meticuloasă și coordonare între grupuri teroriste. Aparent, serviciile de informații ale Israelului nu au detectat acest atac.

Amir Avivi, fost general israelian, afirmă că lipsa unei prezențe terestre constante în Gaza a determinat serviciile de securitate israeliene să se bazeze tot mai mult pe tehnologie pentru informații, dar teroriștii au găsit modalități de a evita aceste mijloace, ceea ce duce la o imagine incompletă a intențiilor lor.