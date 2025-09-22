B1 Inregistrari!
Un oraș limitează folosirea telefoanelor: doar 2 ore pe zi pentru locuitori

Ana Beatrice
22 sept. 2025, 11:27
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce a fost nevoie de o astfel de ordonanță
  2. Ce reguli se aplică pentru copii și adolescenți
  3. Cum sunt vizați adulții
  4. Este aceasta o premieră în Japonia
  5. Care este mesajul final al autorităților

Într-o lume dominată de tehnologie, unde telefonul, tableta și laptopul au devenit indispensabile pentru muncă, educație și divertisment, un oraș din centrul Japoniei a decis să tragă un semnal de alarmă. Municipalitatea din Toyoake, prefectura Aichi, a adoptat o ordonanță prin care recomandă locuitorilor să nu petreacă mai mult de două ore pe zi, în afara programului de lucru și de școală, folosind dispozitive digitale.

Măsura, care nu prevede sancțiuni, este prima de acest fel din Japonia și urmează să intre în vigoare la 1 octombrie. Scopul ei este să protejeze sănătatea populației, în special a copiilor, în fața efectelor tot mai vizibile ale dependenței de tehnologie, notează asahi.com.

De ce a fost nevoie de o astfel de ordonanță

Autoritățile locale din Toyoake au explicat că au fost motivate de îngrijorările crescânde privind impactul negativ al utilizării excesive a dispozitivelor digitale. Ordonanța recunoaște rolul esențial al tehnologiei în viața de zi cu zi, dar avertizează că serviciile de streaming, jocurile online și navigarea fără limite pot afecta sănătatea fizică și psihică. Printre riscurile menționate se află privarea de somn, scăderea capacității de concentrare și reducerea interacțiunilor familiale.

Primarul Masafumi Kouki a precizat că municipalitatea s-a bazat pe recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind un somn sănătos. Potrivit calculelor, o utilizare medie de două ore pe zi în timpul săptămânii este un prag rezonabil, iar depășirea acestuia poate afecta calitatea odihnei.

Ce reguli se aplică pentru copii și adolescenți

Ordonanța din Toyoake este mai strictă în ceea ce privește minorii. Copiii din ciclul primar sunt sfătuiți să nu mai folosească smartphone-uri după ora 21:00, în timp ce elevilor de gimnaziu și liceu li se recomandă să renunțe la dispozitive după ora 22:00. Motivația este simplă: somnul suficient este considerat „esențial pentru dezvoltarea fizică și mentală” a persoanelor sub 18 ani.

Documentul îi încurajează pe părinți și pe adulții care au copii în grijă să stabilească reguli clare în familie, astfel încât tehnologia să nu afecteze programul de odihnă sau interacțiunile sociale ale celor mici.

Cum sunt vizați adulții

Deși accentul cade pe copii și adolescenți, recomandarea de limitare la două ore pe zi se aplică tuturor locuitorilor orașului. Scopul este să încurajeze un stil de viață echilibrat, în care dispozitivele digitale să fie folosite responsabil, fără a deveni o sursă de dependență sau un obstacol în calea sănătății.

Pentru adulți, ordonanța nu stabilește ore-limită, dar sugerează impunerea unor reguli în familie și o atenție sporită asupra timpului petrecut online. Chiar dacă măsura nu are caracter coercitiv, autoritățile mizează pe conștientizarea problemelor și pe schimbarea treptată a comportamentelor.

Este aceasta o premieră în Japonia

Da. Toyoake este primul oraș din Japonia care adoptă o astfel de ordonanță, ceea ce face ca inițiativa să fie urmărită cu atenție de alte municipalități. Într-o țară cunoscută pentru ritmul alert al vieții urbane și pentru avansul tehnologic rapid, preocupările legate de sănătatea digitală sunt relativ recente, dar devin din ce în ce mai vizibile.

Problema „dependenței de ecrane” este globală, iar Japonia nu face excepție. Studiile arată că timpul excesiv petrecut în fața dispozitivelor contribuie la tulburări de somn, anxietate și reducerea activității fizice, factori care pe termen lung pot afecta serios sănătatea.

Care este mesajul final al autorităților

Deși ordonanța nu impune sancțiuni și are doar caracter de recomandare, autoritățile din Toyoake speră că acest pas va declanșa o dezbatere națională despre echilibrul dintre viața reală și cea digitală. Mesajul transmis este că tehnologia trebuie să fie un instrument util, nu un obstacol în calea sănătății și a relațiilor sociale.

„Nu putem opri progresul digital, dar putem învăța să îl folosim cu măsură”, a declarat primarul Masafumi Kouki, subliniind că sănătatea populației trebuie să rămână prioritatea numărul unu.

