Un politician în Turcia, fost șofer de curse, și-a lăsat fiul de 3 ani să conducă un Ferrari SF90 Stradale

Un copil de 3 ani a fost surprins în timp ce conducea un Ferrari SF 90 Stradale, o mașină în valoare de jumătate de milion de euro capabilă să ajungă de la 0 km la 200 km/h în doar 6,7 secunde.

Copilul de 3 ani este băiatul unui politician în Turcia, fost pilot de curse.

Kenan Sofuoglu a fost motociclist profesionist, iar acum este membru al Parlamentului Turciei.

Chiar dacă în 2021 bărbatul a fost pus sub acuzare pentru că și-a pus fiul în pericol, acesta continuă să publice videoclipuri pe rețelele de socializare cu „performanțele” fiului său.

În videoclipul care a devenit viral foarte rapid se vede cum Sofuoglu îi așează fiului său casca de protecție pe cap, după care băiatul de 3 ani urcă la volanul mașinii și conduce calm, luând curbele ca un șofer cu experiență, potrivit .

În urma acestei experiențe, copilul a încheiat fără probleme circuitul.

This 3 years old (born 11/04/2019) boy (Zayn Sofuoğlu) drives his parent’s $550,000 1,000hp Ferrari on the track.

By my standard, he drives better than most adults, at least, 80%.

What do you think: irresponsible parenting or amazing parenting (raising the next world champion)?

— 🎃 CXLV 🎃 (@sanya_tomi)