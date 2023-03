Un prezentator continuă transmisia live în timpul unui cutremur puternic. Imaginile îi arată pe colegi fugind din studio (VIDEO)

Videoclipul ununi prezentator de televiziune din Pakistan care continuă să prezinte o emisiune de știri în timp ce un puternic cutremur a zguduit studioul, a devenit viral pe rețelele de socializare.

Marți noaptea, un cutremur de 6,5 grade a lovit Afganistanul și Pakistanul, ucigând cel puțin 13 persoane și rănind 300.

A local Pashto TV channel Mahshriq TV during the earthquake. Brave of the anchor to keep his calm. But shows the impact of the earthquake.

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous)