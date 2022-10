Un propagandist are o criză de nervi pentru că rușii nu vor să moară pe front: „Ești putreziciune, gunoi! Dumnezeu știe cum să-i urască pe cei ca tine, să-i ardă!” (VIDEO)

Un propagandist rus a avut o izbucnire nervoasă la adresa rușilor care refuză să meargă pe front în Ucraina. El a spus că în timp ce unii conaționali își dau viața pe front pentru Rusia și pentru popor, alții sunt indiferenți la acest act de sacrificiu și refuză să-și arate dragostea față de patrie mergând ei înșiși la război. Propagandistul l-a adus și pe Dumnezeu în discuție.

Boris Korcevnikov, prezentator de televiziune și actor, a deplâns faptul că unii ruși nu știu să-și iubească țara și familia, „care este Biserica” și care învață dragostea față de aproape.

„Un soldat rus merge la luptă să moară pentru tine! Privește-l cum moare pentru tine! Privește-l! Și-a dat viața pentru tine!”, a continuat el.

Korcevnikov i-a criticat apoi dur pe cei care nu-și iubesc patria, în vreme ce alții își dau viața pentru ea: „Dacă nu-ți schimbi atitudinea față de țara ta, ești o cauză pierdută, ești un nimic, un zero! Nici nu are rost să te învețe cineva patriotismul și iubirea de semeni, că ești putreziciune, gunoi!”, a zbierat el, în timp ce în spatele lui, pe perete, se văd mai multe icoane.

Propagandistul a susținut apoi că Dumnezeu îi va distruge pe cei care nu-și iubesc țara: „Dumnezeu știe cum să-i urască pe cei ca tine, cum să-i distrugă, să-i ardă! Citește Scriptura și privește-ți viața. Dumnezeu știe ce să facă cu cei ca tine!”.

🤡 „You are zero. You are nothing. Garbage.”

Russian propagandist Boris Korchevnikov burst into tears on live television because Russians are avoiding mobilization and do not want to die in a senseless war.

