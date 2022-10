Primul rus proaspăt mobilizat care se predă ucrainenilor: „Am căutat pe Google cum pot să mă predau pentru a nu fi ucis”

Un rus de 26 de ani s-a predat autorităților ucrainene. Acesta fiind primul caz când un recrut a renunțat să lupte pentru scopurile lui Putin. Tânărul a apelat la ajutorul programului național „Vreau să trăiesc”, informează

Primul recrut rus care s-a predat autorităților ucrainene

Este vorba de primul caz constatat de la decretarea , scrie „Zerkalo Nedeli”, care citează Centrul de Coordonare a situației prizonierilor de război.

⚡️26 летний россиянин Михаил Куликов с Орска был отправлен на фронт в Украину через пять дней после повестки. Попал в 15 отдельную мотострелковую бригаду, в\ч 90600, принимал участие в боях за Ольговку. Но еще в России Алексей позвонил на горячую линию проекта «Хочу жить». — Elis злая, потому что война (@rusohka)

Potrivit autorităților ucrainene, Mihail Kulikov a fost trimis la război în doar cinci zile de la primirea notificării de recrutare.

„Înainte de a merge la controlul medical, am căutat pe Google cum pot să mă predau pentru a nu fi ucis. Am găsit pe Telegram canalul ‘Vreau să trăiesc’, care este un program de stat al Ucrainei. Am găsit un număr de telefon acolo, am sunat și , unde să mă duc și ce să spun ca să nu fiu ucis”, a afirmat soldatul rus.

Ce presupune proiectul „Vreau să trăiesc”

Proiectul „Vreau să trăiesc” a fost creat special pentru a comunica cu soldații ruși și acei cetățeni care au fost mobilizați în teritoriile ucrainene ocupate.

Oksana este un dispecer. Ea este persoana care are primul contact cu apelanții. Potrivit ei, majoritatea rușilor care au contactat centrul de apeluri sunt interesați de detaliile procedurii de predare, informează .