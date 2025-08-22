B1 Inregistrari!
Externe » Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact

Elena Boruz
22 aug. 2025, 11:49
Sursa Foto: Freepik.com

Un șofer de autobuz din Dublin a trecut prin clipe de groază după ce a fost lovit în cap, în plină zi, de un bărbat înarmat cu un obiect metalic. Atacul a fost descris de autorități drept „aleatoriu și neprovocat”.

Cum s-a petrecut atacul

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 14:00, pe strada Beresford Place, în apropiere de Custom House, în centrul capitalei irlandeze. Victima, un bărbat de 63 de ani, terminase programul și se întorcea acasă pe jos. Din spate, a fost lovit brusc în cap cu un obiect metalic de aproximativ 30 de centimetri, după care agresorul i-a aplicat mai multe lovituri de pumn, tot în zona capului.

În urma atacului, șoferul s-a prăbușit la pământ, suferind umflături la nivelul capului și gâtului, precum și un șoc emoțional puternic. Martorii aflați la fața locului au alertat imediat poliția, care se afla în apropiere și a intervenit rapid. Pentru a-l reține pe suspect, agenții au folosit spray lacrimogen.

Cine este agresorul și ce riscă

Atacatorul este un român de 39 de ani, fără domiciliu stabil, care ajunsese în Irlanda în urmă cu doar trei luni. El a fost pus sub acuzare pentru vătămare corporală și pentru folosirea unei arme în timpul agresiunii.

La audierea de miercuri, judecătorul Brennan de la Tribunalul Districtual din Dublin a refuzat eliberarea pe cauțiune, invocând gravitatea faptei și riscurile pentru siguranța publică. Procurorii au arătat că agresiunea a fost una „extrem de violentă”, iar cazul ar putea fi trimis la Curtea de Circuit, unde pedepsele sunt mai aspre, informează The Irish Times.

Avocatul apărării a precizat că românul nu intenționa să părăsească Irlanda și că, de fapt, se află într-o situație dificilă după ce și-a pierdut locul de muncă, neavând un PPS number (număr de identificare fiscală în Irlanda). Totuși, instanța nu a fost convinsă să-i acorde libertatea provizorie.

