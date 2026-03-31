Un satelit a înregistrat o anomalie pe orbită. Compania aerospațială americană SpaceX a confirmat că unul dintre sateliții săi Starlink a întâmpinat o problemă serioasă pe orbită, ceea ce a dus la pierderea comunicațiilor și la apariția unor resturi spațiale.

Incidentul a avut loc duminică, iar informațiile au fost făcute publice ulterior printr-un comunicat oficial.

La ce altitudine s-a produs incidentul

Satelitul implicat, 34343, a pierdut contactul în timp ce se afla la aproximativ 560 de kilometri deasupra Pământului.

Anunțul a fost publicat pe platforma X de către serviciul Starlink, care a oferit primele detalii despre situație și despre măsurile luate ulterior.

Potrivit analizelor preliminare, evenimentul nu reprezintă un pericol suplimentar pentru Stația Spațială Internațională sau pentru echipajul aflat la bord.

De asemenea, SpaceX a transmis că nu există riscuri nici pentru viitoarea misiune lunară cu echipaj uman Artemis II, dezvoltată de NASA.

Ce măsuri a luat SpaceX după ce un satelit Starlink a înregistrat o anomalie pe orbită

Reprezentanții companiei au anunțat că vor continua monitorizarea atentă a satelitului și a eventualelor fragmente rezultate în urma anomaliei.

În paralel, SpaceX colaborează cu NASA și cu Forța Spațială a SUA pentru a urmări evoluția situației și pentru a preveni eventuale riscuri.

SpaceX a precizat că incidentul nu a avut impact asupra misiunii Transporter-16, lansată luni dimineață.

Desfășurarea încărcăturii utile pentru această misiune a fost realizată la altitudini diferite față de constelația Starlink, tocmai pentru a evita posibile coliziuni.

Ce spun specialiștii despre resturile spațiale

Compania americană LeoLabs, specializată în monitorizarea obiectelor aflate pe orbita joasă a Pământului, a confirmat că a detectat un eveniment de fragmentare asociat satelitului Starlink 34343.

Analiza indică asemănări cu un incident anterior, produs în decembrie 2025, când un alt satelit Starlink a suferit o anomalie similară.

Deși astfel de evenimente sunt relativ rare, ele ridică semne de întrebare privind gestionarea traficului orbital și riscurile asociate resturilor spațiale.

În contextul extinderii rapide a constelațiilor de sateliți, monitorizarea și coordonarea între companii și agenții spațiale devin esențiale pentru siguranța misiunilor viitoare.