Acasa » Externe » Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii

Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii

Ana Maria
10 mart. 2026, 13:28
Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii
Foto: Hepta/Zuma Press / Bob Hines/Nasa.
Cuprins
  1. Ce rol a avut satelitul Van Allen Probe A
  2. Un satelit al NASA se va prăbuși pe Pământ. Există pericol pentru oameni la reintrarea satelitului?
  3. De ce satelitul reintră în atmosferă mai devreme decât era planificat
  4. Un satelit al NASA va reveni pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii din această misiune

Un satelit al NASA se va prăbuși pe Pământ marți, 10 martie, după ce a petrecut aproape 14 ani pe orbită. Este vorba despre Van Allen Probe A, lansat în 2012 pentru a analiza centurile de radiații din jurul planetei noastre, potrivit Space.com care citează experți NASA.

Agenția spațială americană estimează că reintrarea în atmosferă ar putea avea loc marți seară, în jurul orei 23:45 GMT, însă momentul exact ar putea varia cu aproximativ 24 de ore, informează Agerpres.

Ce rol a avut satelitul Van Allen Probe A

Sonda spațială cântărește aproximativ 600 de kilograme și a fost trimisă în spațiu în august 2012, alături de satelitul său „frate”, Van Allen Probe B. Cele două dispozitive au avut misiunea de a studia centurile de radiații Van Allen, zone din jurul Pământului încărcate cu particule energetice.

Aceste regiuni sunt esențiale pentru înțelegerea modului în care activitatea solară influențează sateliții și tehnologia de pe Terra.

Un satelit al NASA se va prăbuși pe Pământ. Există pericol pentru oameni la reintrarea satelitului?

Potrivit specialiștilor NASA, cea mai mare parte a satelitului se va dezintegra în timpul traversării atmosferei.

NASA se aşteaptă ca cea mai mare parte a satelitului să ardă pe măsură ce călătoreşte prin atmosferă, dar unele componente pot supravieţui reintrării. Riscul ca cineva de pe Pământ să fie rănit este scăzut, aproximativ 1 la 4.200”, au transmis oficialii NASA într-o actualizare, luni.

Estimarea ia în calcul și faptul că aproximativ 70% din suprafața planetei este acoperită de oceane, ceea ce face mult mai probabil ca eventualele fragmente să cadă în apă și nu în zone populate.

De ce satelitul reintră în atmosferă mai devreme decât era planificat

Inițial, cercetătorii se așteptau ca sondele Van Allen să rămână pe orbită până în jurul anului 2034. Totuși, evoluția activității solare din ultimii ani a schimbat aceste estimări.

Activitatea intensă a Soarelui a dus la extinderea atmosferei terestre, fenomen care crește frecarea asupra sateliților aflați pe orbită. Acest lucru a accelerat coborârea sondei Van Allen Probe A spre Pământ.

Un satelit al NASA va reveni pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii din această misiune

Chiar dacă sateliții au fost dezactivați în 2019, datele colectate de aceștia sunt încă analizate de oamenii de știință.

Prin analizarea datelor arhivate din cadrul misiunii, oamenii de ştiinţă studiază centurile de radiaţii care înconjoară Pământul, care sunt esenţiale pentru prezicerea modului în care activitatea solară afectează sateliţii, astronauţii şi chiar sistemele de pe Pământ, cum ar fi comunicaţiile, navigaţia şi reţelele electrice.
Prin observarea acestor regiuni dinamice, sondele Van Allen au contribuit la îmbunătăţirea previziunilor privind evenimentele meteorologice spaţiale şi potenţialele lor consecinţe”, au menționat oficialii NASA.

Sonda geamănă, Van Allen Probe B, ar putea rămâne în spațiu încă o perioadă, iar specialiștii estimează că aceasta nu va reintra în atmosferă înainte de 2030.

