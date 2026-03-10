Papa Leon a acceptat demisia unui episcop din San Diego, California, acuzat de a 250.000 dolari din fondurile congregaţiei sale. Autoritățile locale l-au arestat pe episcop, după o anchetă

Acuzații de furt într-o congregație din San Diego, după ce un a fost arestat de autoritățile locale pentru furt. În urma izbucnirii acestui scandal, Papa Leon al XIV-lea a acceptat ierarhului suspectat. Informația a fost confirmată de , într-un comunicat citat de agenția Reuters.

Episcopul Emanuel Hana Shaleta era liderul unei mici comunităţi catolice caldeene în acest oraş din California. El a ocupat postul începând cu anul 2017. Episcopul est anchetat de poliția locală și a pledat nevinovat la cele 16 capete de acuzare referitoare la delapidare şi spălare de bani El a fost audiat luni, 9 martie, potrivit presei locale.

Cazul a fost preluat de Joel Madero, procuror districtual adjunct al San Diego. Acesta a precizat că presupusele infracţiuni au avut loc în 2024. Sesizarea autorităților a fost făcută de un angajat al bisericii locale care a observat absența banilor, a relatat KGTV, un post local afiliat ABC.

Episcopul Hana Shaleta a fost arestat pe 5 martie pe aeroportul internaţional San Diego. El încerca să părăsească Statele Unite, se prespune, pentru a se pune la adăpost, conform unui comunicat al biroului șerifului.

Cum s-a justificat episcopul acuzat de furt

Episcopul acuzat de furt a respins acuzațiile care i-au fost aduse. Acest lucru nu l-a împiedicat să-și depună demisia la Vatican, iar pe Papa Leon să o accepte. Totodată, avocatul episcopului a spus luni, în cadrul audierii, că Hana Shaleta avea planificată o călătorie în Germania. El a respins acuzațiile conform cărora ar fi dorit să se pună la adăpost de acuzații.

Catolicii caldeeni recunosc autoritatea Vaticanului și a papei, însă practică un rit liturgic creştin oriental. În San Diego trăiesc circa 71.000 de catolici caldeeni, potrivit statisticilor oficiale.