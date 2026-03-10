B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”

Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”

Ana Maria
10 mart. 2026, 16:09
Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: Sunt mai grave decât cele legate de Epstein
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin
Cuprins
  1. Putin și Netanyahu ar deține imagini compromițătoare. Ce spune comentatorul canadian despre Donald Trump
  2. Putin și Netanyahu îl au la mână pe Trump? Cum apare în discuție numele lui Jeffrey Epstein
  3. Cine este Mark Slapinski
  4. Există dovezi care să confirme acuzațiile?

Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump. Mark Slapinski, care se prezintă ca fiind jurnalist și comentator politic canadian, a stârnit controverse după ce a lansat pe rețelele sociale o serie de acuzații extrem de grave la adresa președintelui american Donald Trump.

Postările sale, apărute pe platforma X, sugerează existența unor presupuse înregistrări compromițătoare care l-ar viza pe liderul de la Casa Albă.

Autorul mesajelor susține că aceste materiale ar putea avea consecințe majore asupra carierei politice a lui Trump. Deocamdată, însă, afirmațiile lansate în spațiul public nu au fost confirmate de instituții media credibile sau de autorități, conform focus.

Putin și Netanyahu ar deține imagini compromițătoare. Ce spune comentatorul canadian despre Donald Trump

Autorul acuzațiilor este Mark Slapinski, care a publicat mai multe mesaje în mediul online în care susține că ar exista materiale compromițătoare ce l-ar viza pe liderul de la Casa Albă.

În postările sale, acesta afirmă că asemenea înregistrări ar fi ajuns în posesia unor lideri politici străini, printre care Vladimir Putin sau Benjamin Netanyahu. Potrivit lui, aceste presupuse materiale ar explica modul în care Trump ar putea fi influențat politic.

Trump este un infractor condamnat. Trump este un criminal de război”, a scris el, pe X.

Totodată, Slapinski susține că publicarea acestor presupuse înregistrări ar putea avea consecințe majore pentru mandatul președintelui american.

E doar o chestiune de timp până când vor apărea online și vor pune capăt președinției sale odată pentru totdeauna”, a mai adăugat el.

Putin și Netanyahu îl au la mână pe Trump? Cum apare în discuție numele lui Jeffrey Epstein

În postările sale, comentatorul a făcut referire și la scandalul care l-a avut în centru pe Jeffrey Epstein, finanțistul american implicat într-un amplu caz de exploatare sexuală a minorilor.

Slapinski susține că în anumite arhive ar exista înregistrări în care Donald Trump ar apărea alături de minori și că aceste imagini ar fi chiar mai compromițătoare decât cele asociate cu cazul Epstein.

Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”, a spus el.

În același context, el a citat și un fragment dintr-un interviu mai vechi în care Trump ar fi declarat că nu ar avea o limită de vârstă în relațiile cu femei, afirmație care ar fi fost însă scoasă din context.

Cine este Mark Slapinski

Mark Slapinski se prezintă drept jurnalist și analist politic canadian. Unele dintre materialele sale au fost publicate ocazional pe Lucianne.com, un agregator conservator de știri din Statele Unite.

Totuși, nu există informații publice care să arate că acesta ar fi afiliat unei instituții media importante din Canada sau că ar activa într-o redacție care respectă standarde editoriale recunoscute la nivel internațional.

Există dovezi care să confirme acuzațiile?

Până în prezent, acuzațiile lansate în mediul online nu au fost verificate sau confirmate de instituții media credibile. În același timp, Casa Albă și echipa juridică a lui Donald Trump au respins în mod repetat, de-a lungul timpului, acuzațiile de natură penală sau sexuală care au apărut în spațiul public.

Recent, Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice o serie de documente legate de dosarul Epstein, însă, acestea nu conțin probe care să susțină afirmațiile făcute de comentatorul canadian.

Tags:
Citește și...
Hoție în Casa Domnului. Papa Leon a acceptat demisia unui episcop acuzat de furt
Externe
Hoție în Casa Domnului. Papa Leon a acceptat demisia unui episcop acuzat de furt
Trump le-a oferit pantofii lui preferați bărbaților din stafful său. Un oficial s-a plâns că nu mai poate purta Louis Vuitton. Cât costă perechea
Externe
Trump le-a oferit pantofii lui preferați bărbaților din stafful său. Un oficial s-a plâns că nu mai poate purta Louis Vuitton. Cât costă perechea
Viktor Orban, duce conflictul cu Kievul la extrem. Parlamentul maghiar a votat pentru respingerea aderării Ucrainei la UE
Externe
Viktor Orban, duce conflictul cu Kievul la extrem. Parlamentul maghiar a votat pentru respingerea aderării Ucrainei la UE
Ucraina a recuperat regiunea Dnipropetrovsk. Oficialii de la Kiev spun că mai sunt câteva sate de eliberat
Externe
Ucraina a recuperat regiunea Dnipropetrovsk. Oficialii de la Kiev spun că mai sunt câteva sate de eliberat
Kate Middleton l-a cucerit din nou pe Regele Charles! Gestul discret care a atras toate privirile la Commonwealth Day
Externe
Kate Middleton l-a cucerit din nou pe Regele Charles! Gestul discret care a atras toate privirile la Commonwealth Day
Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii
Externe
Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii
Iranul pune condiții pentru deschiderea strâmtorii Ormuz. Cum vrea să profite de urma actualei crize
Externe
Iranul pune condiții pentru deschiderea strâmtorii Ormuz. Cum vrea să profite de urma actualei crize
Rusia, principalul câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Criza petrolului finanțează mașinăria de război a Moscovei
Externe
Rusia, principalul câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Criza petrolului finanțează mașinăria de război a Moscovei
Misterul a fost elucidat: Ce afecțiuni au apărut după vaccinurile împotriva COVID-19, potrivit unui studiu
Externe
Misterul a fost elucidat: Ce afecțiuni au apărut după vaccinurile împotriva COVID-19, potrivit unui studiu
Conflictul din Orientul Mijlociu provoacă haos pe cer. Peste 1 milion de pasageri afectați, Istanbul devine cel mai aglomerat aeroport din lume
Externe
Conflictul din Orientul Mijlociu provoacă haos pe cer. Peste 1 milion de pasageri afectați, Istanbul devine cel mai aglomerat aeroport din lume
Ultima oră
16:25 - Premierul Ilie Bolojan intră în război cu Avocatul Poporului. Șeful Guvernului merge la CCR. Acuzații directe pentru Renate Weber
16:22 - „Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
16:13 - Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
16:03 - Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
16:00 - Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
15:59 - Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
15:39 - Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
15:36 - Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
15:35 - UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)
15:30 - Muncitorii străini aduși din Bangladesh în România, exploatați ca forță de muncă ieftină. DIICOT a descins la locuințele suspecților