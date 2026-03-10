Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump. Mark Slapinski, care se prezintă ca fiind jurnalist și comentator politic canadian, a stârnit controverse după ce a lansat pe rețelele sociale o serie de acuzații extrem de grave la adresa președintelui american Donald Trump.

Postările sale, apărute pe , sugerează existența unor presupuse înregistrări compromițătoare care l-ar viza pe liderul de la Casa Albă.

Autorul mesajelor susține că aceste materiale ar putea avea consecințe majore asupra carierei politice a lui Trump. Deocamdată, însă, afirmațiile lansate în spațiul public nu au fost confirmate de instituții media credibile sau de autorități, conform

Putin și Netanyahu ar deține imagini compromițătoare. Ce spune comentatorul canadian despre Donald Trump

Autorul acuzațiilor este Mark Slapinski, care a publicat mai multe mesaje în mediul online în care susține că ar exista materiale compromițătoare ce l-ar viza pe liderul de la Casa Albă.

În postările sale, acesta afirmă că asemenea înregistrări ar fi ajuns în posesia unor lideri politici străini, printre care Vladimir Putin sau Benjamin Netanyahu. Potrivit lui, aceste presupuse materiale ar explica modul în care Trump ar putea fi influențat politic.

„Trump este un infractor condamnat. Trump este un criminal de război”, a scris el, pe X.

Totodată, Slapinski susține că publicarea acestor presupuse înregistrări ar putea avea consecințe majore pentru mandatul .

„E doar o chestiune de timp până când vor apărea online și vor pune capăt președinției sale odată pentru totdeauna”, a mai adăugat el.

Putin și Netanyahu îl au la mână pe Trump? Cum apare în discuție numele lui Jeffrey Epstein

În postările sale, comentatorul a făcut referire și la scandalul care l-a avut în centru pe Jeffrey Epstein, finanțistul american implicat într-un amplu caz de exploatare sexuală a minorilor.

Slapinski susține că în anumite arhive ar exista înregistrări în care Donald Trump ar apărea alături de minori și că aceste imagini ar fi chiar mai compromițătoare decât cele asociate cu cazul Epstein.

„Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”, a spus el.

În același context, el a citat și un fragment dintr-un interviu mai vechi în care Trump ar fi declarat că nu ar avea o limită de vârstă în relațiile cu femei, afirmație care ar fi fost însă scoasă din context.

BOMBSHELL: There are now reports of Trump being caught raping minors on VIDEO. Undeniable proof. His presidency is over. Tick tock. — Mark Slapinski (@mark_slapinski)

Cine este Mark Slapinski

Mark Slapinski se prezintă drept jurnalist și analist politic canadian. Unele dintre materialele sale au fost publicate ocazional pe Lucianne.com, un agregator conservator de știri din Statele Unite.

Totuși, nu există informații publice care să arate că acesta ar fi afiliat unei instituții media importante din Canada sau că ar activa într-o redacție care respectă standarde editoriale recunoscute la nivel internațional.

Există dovezi care să confirme acuzațiile?

Până în prezent, acuzațiile lansate în mediul online nu au fost verificate sau confirmate de instituții media credibile. În același timp, Casa Albă și echipa juridică a lui Donald Trump au respins în mod repetat, de-a lungul timpului, acuzațiile de natură penală sau sexuală care au apărut în spațiul public.

Recent, Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice o serie de documente legate de dosarul Epstein, însă, acestea nu conțin probe care să susțină afirmațiile făcute de comentatorul canadian.